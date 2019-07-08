Бурейская ГЭС удержит ливневые паводки во второй половине лета

Бурейская ГЭС снизила расход воды через гидроузел в связи с нормализацией гидрологической обстановки. Все затворы водосбросной части плотины закрыты. Созданная резервная емкость водохранилища в объеме 2,22 км3 позволит удержать ливневые паводки, которые могут сформироваться на реке во второй половине лета 2019 года.

В настоящее время приток воды к створу Бурейской ГЭС сократился. По данным за прошедшие сутки, он составил 915 кубометров в секунду. Уровень верхнего бьефа находится на отметке 252,83 метра. Согласно прогнозу ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 9 июля ожидается приточность в объеме 1000 кубометров в секунду. В случае увеличения притока расход воды через гидроузел также может быть увеличен.

Грамотная работа специалистов Бурейской ГЭС и решения Амурского БВУ по режимам работы станции позволили провести пропуск паводка без каких-либо последствий для сооружений Нижне-Бурейской ГЭС и населения поселков, расположенных ниже по течению Буреи. Персонал Бурейской ГЭС, участвовавший в технологических операциях по пропуску паводка, квалифицировано выполнил задачу. Гидротехнические сооружения станции находятся в исправном состоянии и соответствуют всем нормативным требованиям.

Во второй декаде июня в Бурейском водохранилище сформировался паводок. Вследствие ливневых дождей приток к створу гидроэлектростанции значительно увеличился, его максимальное значение было зафиксировано 27 июня и составило 7130 кубометров в секунду. За период проведения сбросов станции удалось аккумулировать 0,5 км3 паводковых вод.