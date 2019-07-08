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8июля
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Бурейская ГЭС удержит ливневые паводки во второй половине лета

Бурейская ГЭС снизила расход воды через гидроузел в связи с нормализацией гидрологической обстановки. Все затворы водосбросной части плотины закрыты. Созданная резервная емкость водохранилища в объеме 2,22 км3 позволит удержать ливневые паводки, которые могут сформироваться на реке во второй половине лета 2019 года.

В настоящее время приток воды к створу Бурейской ГЭС сократился. По данным за прошедшие сутки, он составил 915 кубометров в секунду. Уровень верхнего бьефа находится на отметке 252,83 метра. Согласно прогнозу ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 9 июля ожидается приточность в объеме 1000 кубометров в секунду. В случае увеличения притока расход воды через гидроузел также может быть увеличен.

Грамотная работа специалистов Бурейской ГЭС и решения Амурского БВУ по режимам работы станции позволили провести пропуск паводка без каких-либо последствий для сооружений Нижне-Бурейской ГЭС и населения поселков, расположенных ниже по течению Буреи. Персонал Бурейской ГЭС, участвовавший в технологических операциях по пропуску паводка, квалифицировано выполнил задачу. Гидротехнические сооружения станции находятся в исправном состоянии и соответствуют всем нормативным требованиям.

Во второй декаде июня в Бурейском водохранилище сформировался паводок. Вследствие ливневых дождей приток к створу гидроэлектростанции значительно увеличился, его максимальное значение было зафиксировано 27 июня и составило 7130 кубометров в секунду. За период проведения сбросов станции удалось аккумулировать 0,5 км3 паводковых вод.

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#энергетика

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Комментарии
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  • full

    full
    1 час назад

    Что за привычка рапортовать ДО начала основных событий? Обосретесь и что говорить станете?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

  • Myxira

    Myxira
    46 минут назад

    "Бурейская ГЭС удержит ливневые паводки во второй половине лета" - что-то эти лозунги слегка напрягают

  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    Myxira

    "Бурейская ГЭС удержит ливневые паводки во второй половине лета" - что-то эти лозунги слегка напрягают



    Копят для личного пользования менеджеров Русгидро?)))



    Бурейская ГЭС снизила расход воды через гидроузел в связи с нормализацией гидрологической обстановки. Все затворы водосбросной части плотины закрыты.

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад

    Хм...

    В Иркутске тоже говорили, что дамба всё удержит, а стихия решила по своему.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    32 минуты назад

    2013 год.

    Дубль 2.

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