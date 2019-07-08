В Благовещенске полицейские задержали пьяную автомобилистку (видео)

В Благовещенске сотрудники дорожно-патрульной службы задержали автомобилистку, скрывшуюся с места ДТП. Женщина оказалась нетрезва. Во время оформления происшествия сотрудникам полиции мешала нетрезвая компания. Они то защищали автомобилистку, то выясняли отношения между собой.

«Это происходило в третьем часу ночи с субботы на воскресенье. Возле дома № 77 по улице Зеленой собралось шесть экипажей ДПС. Тут же находилась толпа распивающих спиртные напитки прямо на проезжей части дороги. Они громко кричали матом. Веселая выдалась ночь», – рассказала очевидица происшествия.

Женщина недовольна тем, что сотрудники ДПС не призвали нетрезвых людей к порядку. «Хотя бы вызвали наряд ППС. Видимо, это нормально, что, выполняя свою работу, не стоит беспокоиться о покое нормальных людей, которые спали в это время», – добавила очевидец случившегося.

В управлении МВД России по Амурской области прокомментировали происшествие. «Ночью 7 июля в дежурную часть ГИБДД поступила информация о том, что в районе дома по улице Муравьева-Амурского в Благовещенске совершено дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Prius, водитель которого скрылся на транспортном средстве и может находиться в состоянии опьянения», – гласит комментарий ведомства.

На место происшествия выехал наряд ДПС. Экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД получили ориентировку на «приус». Инспекторы ДПС задержали машину на улице Трудовой. За рулем гибрида была женщина 1989 года рождения.

«У нее имелись явные признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. На нее составлены административные материалы по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, части 2 статьи 12.27 КоАП РФ и части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Также решается вопрос о возбуждении в отношении данной гражданки уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», – сообщили в полиции. Это значит, что женщина не первый раз села пьяной за руль автомобиля, который не зарегистрирован в установленном законом порядке. Совершив ДТП, водитель скрылась с места происшествия. Страховки на машину у нее нет.

Toyota Prius с помощью автоэвакуатора увезли на охраняемую стоянку.