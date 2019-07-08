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8июля
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В Благовещенске пропала пожилая женщина

В Благовещенске пропала пожилая женщина
Фото: instagram.com/psoamur

В Благовещенске разыскивают Галину Садовикову 1932 года рождения. Женщина 6 июля ушла из дома в районе улиц Шевченко и Краснофлотской, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Информация о поисках появилась в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур», и ее актуальность ИА «Амур.инфо» подтвердили в отряде.

Приметы Галины Григорьевны: на вид 80-85 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы короткие волнистые седые, имеется лобная залысина.

Женщина, возможно, дезориентирована.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении Галины Григорьевны, просят позвонить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 8 (4162) 49-08-70, 8 (4162) 59-47-38, 102 – полиция.

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