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сегодня, 19:28 0

Каждый третий первоклассник в Амурской области получит «губернаторский портфель»

Каждый третий первоклассник в Амурской области получит «губернаторский портфель»
Фото: министерство образования Амурской области

Перед новым учебным годом подарки от губернатора получат 3,5 тысячи амурских первоклассников. Всего за парты сядут 10,5 тысячи учеников первых классов.

Рюкзаки с канцелярией предназначены для детей из малообеспеченных семей, сообщает министерство образования Амурской области. Акция «Губернаторский портфель» традиционно пройдет в августе. Благотворительное мероприятие в регионе организуют с 2002 года. В 2018 году первоклассникам вручили 3,3 тысячи подарков от главы региона.

В новом учебном году в Амурской области будут работать 297 образовательных организаций. Учащихся в регионе – около 100 тысяч. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону горячей линии министерства образования и науки Амурской области по номеру 8 (4162) 226-201.

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#губернатор #дети #областная власть #образование

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