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сегодня, 19:01 5

Грузчикам аэропорта Шереметьево подняли зарплату в пять раз

Грузчикам аэропорта Шереметьево подняли зарплату в пять раз
Фото: pixabay.com

Грузчикам в аэропорту Шереметьево подняли зарплату с 45 до 200 тысяч рублей. В аэропорту произошел кризис из-за задержек багажа.

О повышении зарплаты в пять раз сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников совещания о массовых задержках багажа в Шереметьево, которое прошло в Минтрансе.

Сумму зарплат грузчиков на совещании назвал гендиректор Шереметьева Михаил Василенко. Он не уточнил, фиксированная ли это зарплата или максимальный доход с учетом бонусов и переработок. Также неизвестно, платят ли столько всем грузчикам или только вновь нанимаемым.

«Ведомости» отмечают, что сейчас в Шереметьеве работают 1 400 грузчиков при оптимальном штате в 2 000 человек. С учетом повышения зарплат аэропорт планировал решить проблему с задержками багажа к 1 июля, но это не удалось, в том числе из-за сезона отпусков и необходимости проводить обучение для новых грузчиков.

Ранее стало известно, что Минтранс потребовал решить проблему с багажом в Шереметьеве к 15 августа.

В начале июня пассажиры аэропорта столкнулись с многочасовыми задержками при выдаче и сдаче багажа. По данным источников «Медузы», задержки произошли из-за массовых увольнений грузчиков в связи с сокращением зарплат. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце июня в Шереметьеве снова образовались большие очереди на регистрацию и сдачу багажа. Генпрокуратура начала проверку аэропорта. Вскоре были уволены ряд руководителей «Шереметьево Хэндлинг» – дочерней компании аэропорта Шереметьево, ответственной за транспортировку багажа.

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#работа #транспорт

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Комментарии
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  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    может грузчиков для Шереметьево нанимать в Благе и окрестностях? Вахтой?

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    амурчанам такое только снится

  • ay

    ay
    1 час назад

    Хорошая ЗП.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    47 минут назад

    Первый заместитель генерального директора по производству АО «Международный аэропорт Шереметьево» Андрей Никулин опроверг информацию о зарплате грузчиков аэропорта размером 200 тысяч рублей, ранее появившуюся в СМИ. Об этом он сообщил агентству «Москва».

    https://lenta.ru/news/2019/07/08/oprovergli/

  • Victrix

    Victrix
    33 минуты назад

    Sergey_Korenev

    Первый заместитель генерального директора ..... Андрей Никулин опроверг информацию о зарплате грузчиков аэропорта размером 200 тысяч рублей,

    https://lenta.ru/news/2019/07/08/oprovergli/



    По словам Никулина, сотрудники, участвующие в процессе обработки багажа, получают 82 тысячи рублей в месяц, а выплаты в размере 200 тысяч рублей были единичными.

    Нищеброды.

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