Грузчикам аэропорта Шереметьево подняли зарплату в пять раз

Грузчикам в аэропорту Шереметьево подняли зарплату с 45 до 200 тысяч рублей. В аэропорту произошел кризис из-за задержек багажа.

О повышении зарплаты в пять раз сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников совещания о массовых задержках багажа в Шереметьево, которое прошло в Минтрансе.

Сумму зарплат грузчиков на совещании назвал гендиректор Шереметьева Михаил Василенко. Он не уточнил, фиксированная ли это зарплата или максимальный доход с учетом бонусов и переработок. Также неизвестно, платят ли столько всем грузчикам или только вновь нанимаемым.

«Ведомости» отмечают, что сейчас в Шереметьеве работают 1 400 грузчиков при оптимальном штате в 2 000 человек. С учетом повышения зарплат аэропорт планировал решить проблему с задержками багажа к 1 июля, но это не удалось, в том числе из-за сезона отпусков и необходимости проводить обучение для новых грузчиков.

Ранее стало известно, что Минтранс потребовал решить проблему с багажом в Шереметьеве к 15 августа.

В начале июня пассажиры аэропорта столкнулись с многочасовыми задержками при выдаче и сдаче багажа. По данным источников «Медузы», задержки произошли из-за массовых увольнений грузчиков в связи с сокращением зарплат. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце июня в Шереметьеве снова образовались большие очереди на регистрацию и сдачу багажа. Генпрокуратура начала проверку аэропорта. Вскоре были уволены ряд руководителей «Шереметьево Хэндлинг» – дочерней компании аэропорта Шереметьево, ответственной за транспортировку багажа.