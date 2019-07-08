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На триатлон в Приамурье приехали участники из Москвы и Санкт-Петербурга (фото)

На триатлон в Приамурье приехали участники из Москвы и Санкт-Петербурга (фото)
Фото: организаторов

7 июля под Благовещенском состоялся триатлон «Движение к мечте». Спортсмены из Приамурья и других российских регионов смогли испытать себя, преодолев три этапа: плавательный, велосипедный и беговой.

«Этот триатлон мы проводим уже в 6 раз. Традиционно организатором выступала федерация мультиспорта "Амурбайк", а в этом году впервые объединили усилия с клубом любителей бега "Бег к мечте". Мероприятие, я считаю, получилось грандиозное. Мы практически удвоили количество его участников по сравнению с прошлым годом. В 2018 году у нас участвовало около 60 спортсменов, а в этом году было лимитированное количество – на 100 человек. И за неделю до старта мы закрыли регистрацию, потому что набрали уже 100 участников. И вчера стартанули… Я считаю, мероприятие прошло удачно, трехдневный дождь внес свои коррективы, но в воскресенье нам погода благоприятствовала, условия были вполне для триатлона», – рассказал ИА «Амур.инфо» президент федерации мультиспорта «Амурбайк» Станислав Кряжев.

Он отметил, что единственный момент, который озадачил спортсменов – температура воды в ручье Буяновский, где проходил плавательный этап. Люди тренировались в довольно комфортной воде – 18-20 градусов, а в день старта температура на некоторых участках составляла уже 13-15 градусов. Многим пришлось привыкать, но в остальном, отмечает Станислав Кряжев, этап неожиданностей не принес, прошел без эксцессов, как и последовавшие за ним велосипедный и беговой этапы. Травм никто не получил.

Кряжев выразил благодарность волонтерам, которые кормили, поили и фотографировали спортсменов, а также команде организаторов.

География выступавших в этом году получилась обширной – приехали триатлонисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Зеи, Свободного, Белогорска.

Спортсмены могли попробовать свои силы на дистанциях: «Спринт» (750 метров – плавание, 20 километров – езда на велосипеде, 5 километров – бег), «Олимпийская» (1,5 километра – плавание, 40 километров – езда на велосипеде, 10 километров – бег). Также можно было участвовать на дистанции «Спринт» в режиме эстафеты: когда ее проходит не один спортсмен, а сразу команда из трех участников, где у каждого – свой этап: плавательный, велосипедный и беговой.

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Комментарии
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  • nikitabragin

    nikitabragin
    1 час назад

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