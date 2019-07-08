Эксклюзивное интервью сотрудницы благовещенской полиции, спасшей девушку от изнасилования (видео)

Фото: Амур.инфо

По словам Татьяны, в тот день она, как обычно, шла на обед, но, услышав женские крики, тут же побежала на помощь. Задержать преступника правоохранитель не смогла, зато успела его сфотографировать. Благодаря фото злоумышленника скоро задержали. Татьяна Мурышева поделилась, что за 24 года службы в полиции она в такую ситуацию попала впервые. Подробности случившегося в интервью Альфа ТВ.

– Татьяна, расскажите, как все произошло?

– Я шла на обед и по дороге услышала женский крик о помощи. Я подбежала и увидела, что мужчина бьет женщину.

Место, где преступник напал на девушку. Фото Татьяны Мурышевой

Я начала кричать: «Полиция! Прекратите бить женщину!». Он убежал от меня. Я подошла к девушке, спросила, как она себя чувствует, может ли она идти. И убедившись, что с девушкой все в порядке, я начала преследование преступника. Получилось так, что я сделала несколько кадров и бежала за ним, но не успела его догнать. Мы с девушкой пошли в дежурную часть, описали его особые приметы. Через два часа его задержали.

– Долго преследовали злоумышленника?

– Метров 20-30.

– При себе у вас что-то было?

– Нет, ничего не было, кроме дамской сумки и телефона.

– У вас в практике были подобные случаи?

– Нет, не было. Это первый и, я надеюсь, последний.

– Вы сами испугались?

– Нет. Я почему-то в тот момент не думала о себе. Я должна была помочь девушке.

– Если бы он набросился на вас, как бы вы поступили?

Фото Татьяны Мурышевой

– Я, наверное, дала бы ему отпор. Мы проходим физическую подготовку, где изучаем боевые приемы самбо.

– То есть, если что случится, голыми руками можете уложить?

– Наверное.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника спустя два часа. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Михайловского района, 1986 года рождения. По данному факту следственными органами СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 131 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

В областном управлении МВД сообщили, что рассматривают вопрос о поощрении Татьяны Мурышевой.