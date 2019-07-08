Возле Дмитриевки разбился автомобиль, перевозивший жениха и невесту (видео)

Автомобиль из свадебного кортежа попал в ДТП. В районе села Дмитриевка опрокинулся внедорожник. По предварительным данным, люди не пострадали.

В управлении МВД России по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП; его причины и обстоятельства устанавливаются – в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Очевидец прислал видео в редакцию. Проезжая мимо, он снимает внедорожник черного цвета, лежащий на крыше. Рядом находятся люди, в том числе девушка в свадебном платье.

На проезжей части стоят легковой и грузовой автомобили.

Также в ведомстве добавили, что сообщение об аварии поступило в дежурную часть отдела полиции по Ивановскому району в понедельник, 8 июля, около 16:25.