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Проект благоустройства парка Дружбы в Благовещенске признан одним из лучших в России

Проект благоустройства парка Дружбы в Благовещенске признан одним из лучших в России

Благовещенский парк Дружбы внесен в федеральный реестр лучших реализованных практик в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом». Информацию о нем разместили на официальном сайте Минстроя РФ.

Благоустройство общественного городского пространства в парке Дружбы проводилось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Территория была выбрана по итогам общегородского голосования. В обсуждении проекта принимали участие жители Благовещенска. Многие предложения, поступившие от горожан, были учтены при его реализации.

В ходе реконструкции в северной части парка установили наружное освещение, отремонтировали «китайскую стену», беседки, обустроили тротуары, пандусы, лестницы центрального входа, провели очистку, благоустройство и укрепление стен водного канала. Кроме того, в парке установили тренажеры, оборудовали современную волейбольную и баскетбольную площадки с крошковым покрытием.

Общий объем финансирования проекта составил порядка 30,5 миллиона рублей.

Всего для включения в федеральный реестр Минстроя РФ поступило 454 заявки из 84 регионов страны. Самыми популярными номинациями стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки».

Конкурсная комиссия отобрала 165 лучших проектов из 112 городов, которые и были включены в федеральный реестр, среди которых 11 – из регионов ДФО. Два – из Амурской области, включая проект благовещенского парка Дружбы, три – из Республики Саха (Якутия) и по одному проекту из Забайкалья, Бурятии, Камчатки, Приморья, Чукотки и Хабаровского края, сообщает пресс-служба городской администрации города Благовещенска.

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#отдых #строительство

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