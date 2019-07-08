Благовещенец соврал в полиции о краже проданного им имущества

Благовещенский городской суд вынес приговор 27-летнему жителю областного центра. Мужчина заявил в полицию о краже. На самом деле имущество было продано, просто заявитель не хотел, чтобы об этом узнала сожительница.

Как установил суд, в октябре 2018 года горожанин обратился в полицию и написал заявление о проникновении в его квартиру и похищении имущества на общую сумму 30 000 рублей. Как выяснилось, заявление осужденный написал для того, чтобы скрыть от сожительницы продажу имущества.

По факту заведомо ложного доноса о совершении преступления сотрудник следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Суд изучил обстоятельства уголовного дела и, учтя смягчающие обстоятельства, назначил молодому человеку шесть месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составил один год.

«Кроме того, суд удовлетворил исковые требования МО МВД России "Благовещенский" о взыскании с осужденного материального ущерба в размере 2 207 рублей 33 копейки», – сообщает прокуратура Амурской области. Приговор в законную силу не вступил.