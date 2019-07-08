В Благовещенске 10 июля закроют для движения два перекрестка

Фото: Амур.инфо

В среду, 10 июля, в Благовещенске перекроют для движения транспорта два перекрестка. Участки дорог будут ремонтировать в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 10 июля по 17 августа будет закрыто пересечение улиц Ленина и Кузнечной. С 10 июля по 24 августа запретят движение на перекрестке улиц Горького и Лазо. Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#городская власть #строительство

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Наталья Храмова