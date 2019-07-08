Амурская продукция будет на слуху: зачем нужен «медовый домик» в аэропорту

«Мы не рекламируем конкретную торговую марку, мы рекламируем производителей, а самое главное – продукцию. Здесь большая проходимость. Я полагаю, что это очень будет успешным инструментом распространения информации об амурской продукции. Когда люди покупают здесь мед и везут его в гости по всей России и даже за рубеж, они видят, где этот мед произведен и начинают интересоваться, что это за Амурская область и где она», – сказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

«Этот продукт достаточно экспортоориентирован. Его требуют внешние рынки, его просит Китай, Корея, другие страны. Он полезный, качественный, и мы горды, что его продаем. И хотим, чтобы наш амурский бренд стал известен в других странах. Мы очень стремимся к этому. Продукт такой, что его и подарить не стыдно. Мы, кстати, разработали специальную упаковку, которая презентабельно показывает этот продукт. И мед не разобьется, и такую упаковку можно брать с собой на борт самолета в ручную кладь», – поделилась предприниматель Татьяна Капустина.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Благовещенска установили тот домик, в котором президент РФ Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин пробовали амурский мед в ходе ВЭФ-2018 во Владивостоке. В июне сообщалось о проведении конкурса на право безвозмездного пользования «медовым домиком».