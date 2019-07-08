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Амурская продукция будет на слуху: зачем нужен «медовый домик» в аэропорту

Амурская продукция будет на слуху: зачем нужен «медовый домик» в аэропорту

«Медовый домик» начал пользоваться спросом у посетителей Благовещенского аэропорта. Как отметили в Центре поддержки экспорта Амурской области, цель появления этого объекта не в рекламе торговой марки, а в популяризации амурской продукции. В этой торговой точки может продаваться не только мед.

«Мы не рекламируем конкретную торговую марку, мы рекламируем производителей, а самое главное – продукцию. Здесь большая проходимость. Я полагаю, что это очень будет успешным инструментом распространения информации об амурской продукции. Когда люди покупают здесь мед и везут его в гости по всей России и даже за рубеж, они видят, где этот мед произведен и начинают интересоваться, что это за Амурская область и где она», – сказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

«Этот продукт достаточно экспортоориентирован. Его требуют внешние рынки, его просит Китай, Корея, другие страны. Он полезный, качественный, и мы горды, что его продаем. И хотим, чтобы наш амурский бренд стал известен в других странах. Мы очень стремимся к этому. Продукт такой, что его и подарить не стыдно. Мы, кстати, разработали специальную упаковку, которая презентабельно показывает этот продукт. И мед не разобьется, и такую упаковку можно брать с собой на борт самолета в ручную кладь», – поделилась предприниматель Татьяна Капустина.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Благовещенска установили тот домик, в котором президент РФ Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин пробовали амурский мед в ходе ВЭФ-2018 во Владивостоке. В июне сообщалось о проведении конкурса на право безвозмездного пользования «медовым домиком».

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#производство

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    34 минуты назад

    дададада ... рям эксклюзив. и все разом .. чё это за прекрасная область такая? где так хорошо люди живут и ништяки хавают?.

    яё за бред.

    такое бы прокатило, если заместо варенья из еловых шишек там продавали бы шишки в коробах из села Марково.

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