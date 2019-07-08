В благовещенском зоопарке построили вольер для осиротевшего олененка (видео)

Фото: instagram.com/zoo_sad_

В мини-зоопарке АНО «Биолого-туристический центр» в Благовещенске был сооружен вольер для олененка-сироты. Об этом учреждение сообщило в своем Инстаграме, поблагодарив неравнодушных амурчан за помощь в создании вольера.

Видео: instagram.com/zoo_sad_

Как отмечается, сейчас олененок привыкает к новому месту, бегает и играет. Заведующая зоопарком Галина Казимирова рассказала ИА «Амур.инфо», что вольер в целом обычный, но с крепким ограждением.

«У нас в зоопарке, в середине, есть большая клумба, которую мы решили оборудовать под место жительства для олененка. Это вольер на какой-то период. Я думаю, что на следующий год мы его уже пересадим в другой вольер. Потому что он растет, у него будут рожки. Он сильный, и, ко всему прочему, они достаточно высоко прыгают», – отмечает Галина Викторовна.

Сейчас олененок питается козьим молоком. В день он потребляет около 6 литров.

Галина Казимирова говорит, что животное не годится для выпуска в будущем в дикую природу – оно совсем ручное, хотя загадывать сложно.

Галина Викторовна еще раз поблагодарила неравнодушных амурчан за материальную помощь в строительстве вольера. В частности, большой суммой денег помог руководитель одного из предприятий Юрий Андреенко.

Как сообщало Амур.инфо, этот олененок стал сиротой после того, как его мать задрал медведь. Малыш получил имя Егор.