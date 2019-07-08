Мальчика, пропавшего в Сергеевке, нашли утонувшим

Течением его отнесло в сторону Михайловки. Водолазы Амурского областного поисково-спасательного отряда, обследуя Амур на лодке, нашли погибшего в 10 километрах от места, где мальчика видели в последний раз.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в поисках ребенка участвовали спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ, сотрудники МЧС, полиции, Погрануправления. Искали не только по берегу реки в Благовещенском районе – информацию о пропавшем мальчике передали на катера и корабли Пограничного управления ФСБ России в Амурской области, а также китайским пограничникам.