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сегодня, 15:43 0

Мальчика, пропавшего в Сергеевке, нашли утонувшим

Мальчика, пропавшего в Сергеевке, нашли утонувшим
Фото: amur.info

Поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в субботу, 6 июля в селе Сергеевка, завершены. В понедельник, 8 июля, тело ребенка нашли в воде в 10 километрах ниже по течению Амура.

Течением его отнесло в сторону Михайловки. Водолазы Амурского областного поисково-спасательного отряда, обследуя Амур на лодке, нашли погибшего в 10 километрах от места, где мальчика видели в последний раз.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в поисках ребенка участвовали спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ, сотрудники МЧС, полиции, Погрануправления. Искали не только по берегу реки в Благовещенском районе – информацию о пропавшем мальчике передали на катера и корабли Пограничного управления ФСБ России в Амурской области, а также китайским пограничникам.

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#дети #происшествия

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