Порно вместо аттракционов увидели дети на семейной ярмарке

Фото: curriersmagicalmania.com

На семейной ярмарке в американском городе Плезантон, штат Калифорния, случайно включили порнофильм. Одни родители увели детей сразу, другие решили посмотреть до конца.

На экране одного из аттракционов под названием Pirates of The Magical Midway включилась эротическая сцена из фильма, после чего родители начали закрывать глаза своим детям и уводить их. Однако некоторые посетители решали остановиться, чтобы досмотреть видео до конца.

Мать одного из детей, Нечелль Лемонс (Nechelle Lemons) заявила, что не ожидала такого на мероприятии для всей семьи. «Я была очень сконфужена. У меня был шок от происходящего, а потом я очень сильно разозлилась», — рассказала она.

Организаторы ярмарки объяснили, что перепутали два диска с похожими названиями и принесли извинения посетителям. На видео происшествия обратило внимание издание Daily Mirror, пишет «Лента.ру».