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В зоне ЧС в Иркутской области работают амурчане

В зоне ЧС в Иркутской области работают амурчане
Фото: скриншот с видео МЧС

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области работают в зоне ЧС в Иркутской области. Они входят в состав мобильных бригад. Сотрудники оказывают помощь населению при проведении дезинфекционных работ и уточняют санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Кроме специалистов из Амурской области, работать в зону ЧС приехали сотрудники управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, сообщает Роспотребнадзор. В зоне подтопления сейчас действуют 48 прививочных бригад. По данным на 7 июля от гепатита А привито 30 949 человек, против брюшного тифа – 515 человек, против дизентерии – 2 100 человек.

По информации регионального управления МЧС, подтопленным в области остается один населенный пункт – это город Тулун. Там в воде стоят 224 жилых дома с приусадебными участками.

Как сообщало Амур.инфо, в конце июня в Иркутской области началось наводнение. Затопленными оказались около 100 населенных пунктов. 22 человека погибли. 3,5 тысячи жилых домов были полностью разрушены.

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#наводнение #происшествия

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