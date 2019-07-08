Новый мост как лекарство от пробок: итоги опроса на Амур.инфо

Как бороться с автомобильной пробкой в районе моста через Зею, возникающей в выходные дни? На этот вопрос, поставленный на голосование редакцией ИА «Амур.инфо», за семь дней ответили 957 человек. Какой вариант победил с большим отрывом, можно узнать на Амур.инфо.

«Как можно быстрее построить второй мост через Зею», – такое решение считают очевидным 678 человек (70,8 % от общего количества опрошенных). Остальные варианты голосования набрали от 1 до 7,5 % голосов.

«Установить светофор», – предложили 72 респондента (7,5 %). «Воздержаться от поездок за город в выходные дни», – рекомендуют 59 опрошенных (6,2 %). «Поставить регулировщика», – считают 54 участника голосования (5,6 %). «Строже наказывать за обгон», – уверены 42 респондента (4,4 %). «Ввести поочередное ограничение движения автомобилей с четными и нечетными номерами», – такой вариант понравился 23 опрошенным (2,4 %). Графу «Другой вариант» выбрали 19 человек (2 %). «Установить больше камер видеонаблюдения», – такая мера по душе 10 участникам опроса (1 %).

Среди своих вариантов четыре пользователя указали: «Убрать пост ДПС». Три предложения касаются строительства нового и модернизации старого моста: «Построить новый четырехполосный мост через Зею», «Построить второй, более широкий мост», «Нужна реверсивная полоса для движения (третья полоса), а не широкие обочины, по которым ездить нельзя, а смысл в их широте не ясен», – написали люди.

Еще часть опрошенных полагает, что необходимо что-то сделать с ограничением скорости. «Убрать знак 40 километров в час», «Установить скоростной режим не ниже 60 километров в час», – написали свои варианты участники опроса. «Установить минимальную скорость прохождения моста, любителей "на всякий случай", без причины, снижать скорость перед постом ДПС – штрафовать. Ну, и второй мост построить», – разработал комплекс мер один из респондентов.

Кто-то ругает власти, а кто-то выдвигает конструктивные предложения: «Построить пляж с автомобильной стоянкой и зоной отдыха в районе птицефабрики, чтобы народ не ездил на Владимировские озера», «Заняться облагораживанием водоемов и подъездных путей в иных направлениях. СМИ можно составить карту и маршруты к местам отдыха, ознакомить подписчиков, создать фотоподборку. Выявить организации, ответственные за участки дороги, ведущие к этим местам отдыха. А про второй мост забудьте – эта стройка непосильна Амурской области, Благовещенску в частности», – считает аноним.