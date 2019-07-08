Пятилетнего мальчика опекун держала привязанным за шею к столбу

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Представители органов опеки обнаружили во дворе дома привязанного к столбу пятилетнего мальчика в селе Ярославской области. Сельчане ужаснулись, так как приемная семья считалась набожной и доброй.

«Нашим местным органам опеки поступил сигнал, по которому они вышли на место и увидели, что ребенок привязан к столбу», — сказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Опекун отказывалась отвязывать ребенка, когда к ним пришли полицейские и сотрудники органов опеки, пишет «Газета.ру». Привязывая ребенка, она боролась с его гиперактивностью. По ее словам, она не понимает, почему такая форма наказания считается жестоким обращением с детьми «[Мальчик] никого не слушал, убегал и попрошайничал. А крайнее непослушание в этой семье по отношению к мальчику всегда наказывалось именно привязыванием к столбу», – говорится в сообщении телеграм-канал Baza.

«Ребенок помещен в медучреждение», – сообщили РБК в пресс-службе областного управления МВД. В ведомстве добавили, что по данному факту полиция начала проверку.

Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к многодетной семье в село Юрьевское, когда обнаружили мальчика во дворе, уточнила руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Кокуева. Она рассказала, что в семье есть один свой ребенок, один усыновленный и шесть находятся под опекой. «Многодетная семья положительная <...> условия для детей очень хорошие», – добавила она.

Представители отдела сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов. Остальные дети в настоящее время находятся в реабилитационном центре.

Семья приехала в село Юрьевское около года назад и имела хорошую репутацию, пишут «Известия». По данным СМИ, пострадавший мальчик страдает задержкой психического развития и гиперактивностью. Ранее от него уже отказались другие приемные родители.