В Благовещенске стала известна дата международного заплыва «Дружба»

Фото: Амур.инфо

В Хэйхэ уже рассказали об условиях участия для своих спортсменов. Как сообщает Biang.ru со ссылкой на сайт управления спорта Хэйхэ, заплыв в этом году будет посвящен 53-й годовщине заплыва Мао Цзедуна через реку Янцзы. Регистрация для участников уже открыта и продлится до 2 августа.

Отмечается, что пловцам предстоит преодолеть дистанцию в 800-1 000 метров. Скорость течения Амура составляет примерно 2 метра в секунду, ожидаемая температура воды превысит 20 градусов. Поучаствовать в заплыве с китайской стороны смогут до 200 человек от 18 до 65 лет. Китайские пловцы по прибытии в Благовещенск останутся ночевать. 9 августа они вернутся на теплоходе в Хэйхэ. Стоимость тура в Благовещенск обойдется каждому участнику в 675 юаней (включая страховку).

Международный заплыв «Дружба» через Амур проводится в Благовещенске и Хэйхэ с 2001 года. Трижды его отменяли: в 2003 году – из-за всплеска атипичной пневмонии в Китае, в 2013 году – из-за наводнения, в 2018 году – из-за высокого уровня воды в Амуре. Как правило, заплыв проводили в середине июля.