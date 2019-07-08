Живая рыба во рту привела рыбака к смерти

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49-летний житель Филиппин Роджер Марселино (Roger Marcelino) из Бугасонге рыбачил со своим сыном. Внезапно рыбак проглотил тилапию и подавился ею. Сын находился далеко от отца и ничего не видел.

Роджер, едва дыша прибежал домой, чтобы попросить помощи у жены. Но вытащить рыбу из горла самостоятельно у них не получилось. Спасатели долго не приезжали из-за неполадок с телефоном. К тому времени Марселино уже потерял сознание.

По прибытии в больницу Бугасонга пострадавший скончался, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Coconuts Manila. Супруга Марселино отметила, что у него была привычка класть в рот пойманную рыбу, чтобы не потерять ее. Предполагается, что он мог случайно проглотить ее, когда она начала трепыхаться у него во рту.

Ранее сообщалось об австралийце, который съел живого геккона и через несколько дней умер. Причиной смерти стал сальмонеллез.