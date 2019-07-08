Суды Амурской области стали чаще лишать свободы обвиняемых

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Больше 6 700 человек осудили в Амурской области в 2018 году. Это немного меньше, чем годом ранее. Из них больше 2 тысяч лиц были ранее судимы. Реально лишать свободы в регионе стали чаще. Информацию о назначении уголовного наказания опубликовал Амурский областной суд.

Отмечается, что больше 1 800 осужденных совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, 44 человека – в состоянии наркотического опьянения. Из всех осужденных 1 670 человек были реально лишены свободы. Это примерно на 5 % больше, чем в 2017 году.

Наказание в виде условного осуждения назначено 2 359 лицам, что на 11,4 % меньше, чем в 2017 году. Остальные преступники были приговорены к ограничению свободы, обязательным, принудительным и исправительным работам. Кроме этого, часть осужденных были лишены права занимать определенные должности. Оштрафовали суды около 860 человек.

«В 2018 году отмечено увеличение числа лиц, осужденных к реальному лишению свободы на определенный срок, и сокращение числа лиц, в отношении которых применено условное осуждение, что на фоне высокого уровня рецидивной преступности в регионе представляется закономерным», – сообщает Амурский областной суд.