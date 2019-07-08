В Приморье нашли бомбардировщик, пропавший в 1941 году

В Приморском крае поисковики установили место падения советского бомбардировщика ДБ-3 из состава 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. Самолет пропал без вести в 1941 году. Машину нашли в тайге, в 30 километрах от села Виноградовка.

Катастрофа могла произойти из-за обледенения или почти полной выработки топлива, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе поискового объединения «АвиаПоиск».

История поисков этого самолета началась в 2009 году. В документах Центрального военно-морского архива была изучена информация о происшествии 27 ноября 1941 года, когда из-за резкого ухудшения метеоусловий на авиационном полигоне самолет, пилотируемый старшим лейтенантом Николаем Ясыревым, не вернулся на свой аэродром.

Архивный аварийный акт раскрывает подробности: «27.11.41 года старший лейтенант Ясырев, летая в паре с лейтенантом Сарыковым на воздушную стрельбу, к 11:00 сильным южным ветром был снесен в район Виноградовка – Анучино. К этому же времени вследствие прохождения областей низкого и высокого давления, начала резко ухудшаться погода. К 11:30 появилась низкая облачность 7–8 баллов».

Экипаж Ясырева мог потерять детальную ориентировку, начал ее восстанавливать хождением по кругу в районе Виноградовки, набором высоты пробивая облачность. Летчик Сарыков произвел посадку в шести километрах южнее деревни Виноградовка. Дальнейшие действия и судьба экипажа Ясырева неизвестны. Организованный поиск самолетами в течение шести дней никаких результатов не дали.

Как оказалось в результате разведки, место падения самолета находится в тайге, в 30 километрах юго-восточнее села Виноградовка, над которым последний раз и видели машину. По характеру удара можно судить о том, что самолет упал вертикально вниз, так как площадь разброса обломков не превышает 40 на 40 метров. Вероятнее всего, причинами могло стать обледенение самолета или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада.

На месте обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером. Именно по нему удалось идентифицировать бомбардировщик. Человеческих останков в ходе предварительной полевой разведки обнаружено не было, что говорит о двух версиях. Останки были в поздние годы захоронены на месте падения охотниками или тела при ударе отбросило на расстояние до 50 метров от эпицентра удара.

В ближайшее время на место катастрофы будет организована большая экспедиция с целью максимальной очистки территории разброса обломков и поиска места нахождения останков экипажа.