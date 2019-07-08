В большинстве районов Приамурья – дожди: прогноз погоды на 9 июля

Фото: Амур.инфо

9 июля в Амурской области переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов области дожди, в отдельных северо-западных районах сильные, грозы. Ночью местами туман.

Ветер юго-западный, южный 2-7, при грозе усиление – до 11-16 метров в секунду. Температура ночью по северу составит плюс 15...20, местами по северу – до 10, по югу – 16...21. Днем будет 27...32, в дожде – 20...25 градусов.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер с юго-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура не превысит 20 градусов. Днем переменно облачно, в вечерние часы – небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западного направления разгонится до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 30...32, сообщает Амурский гидрометцентр.