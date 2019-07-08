За неделю в Приамурье от укусов клещей пострадал 31 ребенок

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало сведения об активности клещей в регионе с 1 по 7 июля. За этот период в Приамурье зарегистрировано 77 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 31 ребенок.

Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях Приамурья имеется 3 433 дозы противоклещевого иммуноглобулина. В общей сложности в Амурской области прививки против энцефалита получили уже 52 240 человек, из них 19 895 детей.

Ведомство напоминает, что в выходные дни клещей для исследования на инфекции принимают в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Амурской области».

При посещении лесопарковых зон, садоводческих участков необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, применять средства, отпугивающие клещей – репелленты.