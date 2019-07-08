Вступил в силу запрет президента РФ на авиаперелеты между Россией и Грузией

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8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина о приостановке авиасообщения между Россией и Грузией. Последний прямой рейс самолет «Аэрофлота» в Тбилиси выполнил вечером 7 июля. В Москву он вернулся утром в понедельник.

Указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне российский президент подписал в июне. Позже Минтранс уточнил, что запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.

По предварительной оценке Минтранаса, потери российских авиакомпаний из РФ – а в Грузию летали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, Nordavia – от приостановки авиасообщения с Грузией составят 3 миллиарда рублей. Нацбанк Грузии оценил потери от сокращения потока российских туристов в 200-300 миллионов, сообщают «Ведомости».

Как сообщало Амур.инфо, с понедельника грузинская телекомпания «Рустави 2» была вынуждена временно прекратить вещание из-за того, что тележурналист Георгий Габуния в воскресенье начал авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес Владимира Путина. В знак протеста жители Тбилиси закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить тележурналиста и отправить в отставку ее гендиректора.