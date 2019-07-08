«Маминому дому» нужна крыша

«До этого мы писали просто заявки на помещение, в итоге нам предложили помещение в Волкове. Это часть здания амбулатории, где раньше был стационар. В принципе, помещение неплохое, но там требуется капитальный ремонт, сильно течет крыша. Выигранных денег не хватит на это, так как капремонт очень дорого стоит. Вообще, многие писали, что 300 тысяч – это мало. Но на самом деле это не так, это точно под смету заложенная сумма именно на оборудование центра на 4 женщин и 4 детей. Будем искать дальше помещение, обратимся в администрацию города, возможно, там нам помогут. Может быть, это будет поменьше помещение, чем в Волкове, но в лучшем состоянии», – сказала автор проекта Эльвира Юркевич.

Определиться с помещением необходимо к концу лета. В это время должны поступить на счет деньги гранта. О расходовании средств амурчанке нужно будет отчитаться, а реализовать проект необходимо к марту 2020 года.

«Ремонт будет делаться собственными силами. А что касается дальнейшего содержания, мы будем вставать в реестр поставщиков социально-полезных услуг, и уже с помощью государства будет содержаться наш центр, потому что это официально зарегистрированный приют. И плюс будет помощь неравнодушных граждан. Она уже есть. Люди откликаются и готовы помогать – нянчиться с детьми, приносить игрушки и вещи, делать массаж деткам и так далее», – добавила благовещенка.

Как сообщалось ранее, «Мамин дом» – это кризисный центр, где ждут беременных амурчанок, женщин с детьми, попавших в непростую, а порой безвыходную ситуацию. Под крышей сможет оказаться не каждая, но за время пребывания мамам обещают помочь оформить необходимые документы, обучат профессии, научат ухаживать за ребенком и любить себя.