Благовещенцы предложили мэрии благоустроить территорию Бурхановки

Около 20 предложений по благоустройству Благовещенска поступило в администрацию города. Заявки принимают до 15 июля. Уже поступили инициативы по преображению Первомайского и Городского парков, площади Ленина и территории реки Бурхановки.

В 2019 году благоустраивать будут сквер в районе улицы Зеленой, 30. Решение о том, какое общественное пространство обновят в 2020 году, будет принято на основе предложений жителей, поступивших в администрацию. Выберут ту территорию, которая в результате рейтингового голосования наберет наибольшее число голосов.

Благоустройство проведут в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018–2024 годы».