Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:20 0

Благовещенцы предложили мэрии благоустроить территорию Бурхановки

Благовещенцы предложили мэрии благоустроить территорию Бурхановки
Фото: www.google.com

Около 20 предложений по благоустройству Благовещенска поступило в администрацию города. Заявки принимают до 15 июля. Уже поступили инициативы по преображению Первомайского и Городского парков, площади Ленина и территории реки Бурхановки.

В 2019 году благоустраивать будут сквер в районе улицы Зеленой, 30. Решение о том, какое общественное пространство обновят в 2020 году, будет принято на основе предложений жителей, поступивших в администрацию. Выберут ту территорию, которая в результате рейтингового голосования наберет наибольшее число голосов.

Благоустройство проведут в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018–2024 годы».

Просмотров всего: 453

#городская власть #мэрия #строительство

распечатать


Экономика

Итоги 6-го конкурса на реконструкцию Благовещенского аэропорта подведут 9 июля
Власть 5

В новый состав Благовещенской городской думы хотят войти больше 100 человек
Власть 4

Строителей Байкало-Амурской магистрали поздравил президент Путин
Общество 2

По новому мосту через реку Лена открыли железнодорожное движение
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь