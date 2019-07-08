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Жителей Архары взволновал возможный перенос места остановки пассажирских поездов

Жителей Архары взволновал возможный перенос места остановки пассажирских поездов
Фото: tutu.ru

Взволновавшую население поселка Архара инициативу о переносе места остановки пассажирских поездов – с первого пути на шестнадцатый – обсудили на заседании районного совета народных депутатов. Участие в нем приняли и представители Дальневосточной железной дороги, амурского минтранса, депутаты регионального заксобрания.

Как пояснили специалисты РЖД, из-за нарастающего грузопотока назрела необходимость изменений технологии приема и отправления пригородных пассажирских и почтово-багажных поездов. О конкретных сроках переноса речи пока не идет. Дальневосточная железная дорога способна предложить как минимум 4 варианта решения проблемы и готова их обсудить.

По итогам заседания было решено создать рабочую группу, которая займется данным вопросом. В нее войдут, в том числе, двое депутатов Архаринского района, сообщает пресс-служба амурского законодательного собрания.

Фото: zsamur.ru

Председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии заксобрания Ирина Киевская, работая в Архаринском районе, провела ряд встреч, в рамках которых были рассмотрены первые итоги мусорной реформы, проблемы доступности здравоохранения. Если по первому пункту вопросов практически не возникло, то по второму есть нарекания в части удаленности друг от друга двух зданий архаринской больницы. Предварительное решение найдено, оно будет озвучено на следующей неделе после обсуждения на комитете по вопросам социальной политики. Принять участие в нем приглашены и.о. министра здравоохранения региона и специалисты Роспотребнадзора.

Депутаты взяли на контроль процедуру выплаты компенсаций жителям, чьи квартиры были затоплены дождем в ходе капитального ремонта крыш. Причиненный урон по договору страхования компенсирует подрядчик. В ближайшие дни он должен обойти все пострадавшие дома и оценить размер ущерба.

В начале августа Ирина Киевская намерена инициировать еще одно совещание с природоохранной прокуратурой и руководителями лесоперерабатывающих и золотодобывающих компаний. Речь пойдет о так называемых черных лесорубах и копателях, наибольшее число жалоб на деятельность которых поступает именно из Архаринского района.

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#транспорт

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