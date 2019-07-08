Амурские автоинспекторы усилят внимание к мотоциклистам

В Амурской области Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Мокик, мотоциклист». С 8 по 19 июля автоинспекторы уделят особое внимание водителям мототранспорта.

За шесть месяцев текущего года на территории Приамурья зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств – на 5,8 %. В авариях с участием двухколесных уже погибли семь человек. 62 человека получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в воскресенье, 7 июля, в Благовещенске около 22 часов произошло ДТП с участием мотоцикла «хонда» и автомобиля Toyota Ipsum. В больницу с места аварии отправились двое наездников – водитель и несовершеннолетняя девушка-пассажир.

В рамках профилактического мероприятия «Мокик, мотоциклист» автоинспекторы уделят особое внимание водителям мототранспорта. Наряды ДПС будут нацелены на профилактику ДТП с их участием, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также выявление лиц, управляющих мототехникой без соответствующих документов и находящихся в состоянии опьянения. При этом отдельное внимание ощутят на себе несовершеннолетние водители.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять мототранспортом можно только с 16 лет. Водитель и пассажир обязательно должны надевать мотошлем. Также водитель обязан включить свет. Управлять мопедом или скутером можно только при наличии водительского удостоверения категории «М» или любой другой. Чтобы водить мотоцикл или мотороллер, необходимо водительское удостоверение категории «А».