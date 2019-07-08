Аналитики представили 15 самых дорогих по зарплате предложений Дальнего Востока

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На Дальнем Востоке ищут специалиста с заработной платой до полутора миллионов рублей. Вакансии проанализировали аналитики HeadHunter и предоставили подборку из 15 самых дорогих предложений Дальнего Востока.

Первое место в топ-3 самых дорогих вакансий ДФО занял Петропавловск-Камчатский. В этом городе требуется риелтор с заработной платой до 1,5 миллиона рублей. На втором месте – Владивосток, где менеджеру по продажам обещают платить от 40 тысяч до миллиона рублей. Третью позицию занял Анадырь с вакансией «главный инженер» и 350 тысячами рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

№ Город публикации Вакансия Зарплата 1 Петропавловск-Камчатский Риелтор от 60 000 до 1 500 000 руб. на руки 2 Владивосток Менеджер по продажам от 40 000 до 1 000 000 руб. на руки 3 Анадырь Главный инженер от 350 000 руб. до вычета НДФЛ 4 Певек Заместитель генерального директора по эксплуатации от 300 000 руб. до вычета НДФЛ 5 Хабаровск (с переездом в Германию) Front End React разработчик от 3 750 до 5 800 EUR до вычета НДФЛ 6 Усть-Нера Геолог от 250 000 руб. на руки 7 Улан-Удэ Главный геолог от 250 000 руб. на руки 8 Владивосток Директор агентства/начальник отдела продаж от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ 9 Хабаровск Технический директор станции технического обслуживания от 200 000 до 350 000 руб. до вычета НДФЛ 10 Магадан (с переездом в Южно-Сахалинск Коммерческий директор до 300 000 руб. на руки 11 Певек Подземный механик до 300 000 руб. на руки 12 Владивосток (работа в Антарктиде, выход из Новой Зеландии) Тралмастер от 3 500 USD на руки 13 Владивосток Четвертый механик от 210 000 руб. до вычета НДФЛ 14 Хабаровск Командир воздушного судна Ми-8 от 175 000 до 300 000 руб. на руки 15 Владивосток (с переездом в Китай, Шанхай) Менеджер по закупкам от 200 000 руб. на руки

Как отметила руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО Софья Красуля: «Лидером по числу желающих переехать кандидатов становится Сахалинская область, где желание уехать озвучили 43 % соискателей. На втором месте жители Якутии – 37 %. Чуть меньше, 35 % – в Магаданской области, 34 % – в Забайкальском крае. По 31 % – в Приморье, Приамурье и Еврейской АО. А меньше всего соискателей, желающих переехать, оказалось в Республике Бурятия (29 %), на Камчатке (28 %) и Хабаровском крае 24 %».По мнению специалистов, при выборе места работы некоторые жители Дальнего Востока даже согласны на переезд в другой субъект РФ. В Приморье, в частности, готовы покинуть край ради работы почти 32 % жителей. Не исключено, что это происходит по причине того, что заработная плата, по мнению соискателей, в других регионах больше, чем в месте их проживания».