Аналитики представили 15 самых дорогих по зарплате предложений Дальнего Востока
На Дальнем Востоке ищут специалиста с заработной платой до полутора миллионов рублей. Вакансии проанализировали аналитики HeadHunter и предоставили подборку из 15 самых дорогих предложений Дальнего Востока.
Первое место в топ-3 самых дорогих вакансий ДФО занял Петропавловск-Камчатский. В этом городе требуется риелтор с заработной платой до 1,5 миллиона рублей. На втором месте – Владивосток, где менеджеру по продажам обещают платить от 40 тысяч до миллиона рублей. Третью позицию занял Анадырь с вакансией «главный инженер» и 350 тысячами рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
|
№
|
Город публикации
|
Вакансия
|
Зарплата
|
1
|
Петропавловск-Камчатский
|
Риелтор
|
от 60 000 до 1 500 000 руб. на руки
|
2
|
Владивосток
|
Менеджер по продажам
|
от 40 000 до 1 000 000 руб. на руки
|
3
|
Анадырь
|
Главный инженер
|
от 350 000 руб. до вычета НДФЛ
|
4
|
Певек
|
Заместитель генерального директора по эксплуатации
|
от 300 000 руб. до вычета НДФЛ
|
5
|
Хабаровск (с переездом в Германию)
|
Front End React разработчик
|
от 3 750 до 5 800 EUR до вычета НДФЛ
|
6
|
Усть-Нера
|
Геолог
|
от 250 000 руб. на руки
|
7
|
Улан-Удэ
|
Главный геолог
|
от 250 000 руб. на руки
|
8
|
Владивосток
|
Директор агентства/начальник отдела продаж
|
от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ
|
9
|
Хабаровск
|
Технический директор станции технического обслуживания
|
от 200 000 до 350 000 руб. до вычета НДФЛ
|
10
|
Магадан (с переездом в Южно-Сахалинск
|
Коммерческий директор
|
до 300 000 руб. на руки
|
11
|
Певек
|
Подземный механик
|
до 300 000 руб. на руки
|
12
|
Владивосток (работа в Антарктиде, выход из Новой Зеландии)
|
Тралмастер
|
от 3 500 USD на руки
|
13
|
Владивосток
|
Четвертый механик
|
от 210 000 руб. до вычета НДФЛ
|
14
|
Хабаровск
|
Командир воздушного судна Ми-8
|
от 175 000 до 300 000 руб. на руки
|
15
|
Владивосток (с переездом в Китай, Шанхай)
|
Менеджер по закупкам
|
от 200 000 руб. на руки
Как отметила руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО Софья Красуля: «Лидером по числу желающих переехать кандидатов становится Сахалинская область, где желание уехать озвучили 43 % соискателей. На втором месте жители Якутии – 37 %. Чуть меньше, 35 % – в Магаданской области, 34 % – в Забайкальском крае. По 31 % – в Приморье, Приамурье и Еврейской АО. А меньше всего соискателей, желающих переехать, оказалось в Республике Бурятия (29 %), на Камчатке (28 %) и Хабаровском крае 24 %».По мнению специалистов, при выборе места работы некоторые жители Дальнего Востока даже согласны на переезд в другой субъект РФ. В Приморье, в частности, готовы покинуть край ради работы почти 32 % жителей. Не исключено, что это происходит по причине того, что заработная плата, по мнению соискателей, в других регионах больше, чем в месте их проживания».
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