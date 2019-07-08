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сегодня, 11:55 1

Аналитики представили 15 самых дорогих по зарплате предложений Дальнего Востока

Аналитики представили 15 самых дорогих по зарплате предложений Дальнего Востока
Фото: pixabay.com

На Дальнем Востоке ищут специалиста с заработной платой до полутора миллионов рублей. Вакансии проанализировали аналитики HeadHunter и предоставили подборку из 15 самых дорогих предложений Дальнего Востока.

Первое место в топ-3 самых дорогих вакансий ДФО занял Петропавловск-Камчатский. В этом городе требуется риелтор с заработной платой до 1,5 миллиона рублей. На втором месте – Владивосток, где менеджеру по продажам обещают платить от 40 тысяч до миллиона рублей. Третью позицию занял Анадырь с вакансией «главный инженер» и 350 тысячами рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Город публикации

Вакансия

Зарплата

1

Петропавловск-Камчатский

Риелтор

от 60 000 до 1 500 000 руб. на руки

2

Владивосток

Менеджер по продажам

от 40 000 до 1 000 000 руб. на руки

3

Анадырь

Главный инженер

от 350 000 руб. до вычета НДФЛ

4

Певек

Заместитель генерального директора по эксплуатации

от 300 000 руб. до вычета НДФЛ

5

Хабаровск (с переездом в Германию)

Front End React разработчик

от 3 750 до 5 800 EUR до вычета НДФЛ

6

Усть-Нера

Геолог

от 250 000 руб. на руки

7

Улан-Удэ

Главный геолог

от 250 000 руб. на руки

8

Владивосток

Директор агентства/начальник отдела продаж

от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ

9

Хабаровск

Технический директор станции технического обслуживания

от 200 000 до 350 000 руб. до вычета НДФЛ

10

Магадан (с переездом в Южно-Сахалинск

Коммерческий директор

до 300 000 руб. на руки

11

Певек

Подземный механик

до 300 000 руб. на руки

12

Владивосток (работа в Антарктиде, выход из Новой Зеландии)

Тралмастер

от 3 500 USD на руки

13

Владивосток

Четвертый механик

от 210 000 руб. до вычета НДФЛ

14

Хабаровск

Командир воздушного судна Ми-8

от 175 000 до 300 000 руб. на руки

15

Владивосток (с переездом в Китай, Шанхай)

Менеджер по закупкам

от 200 000 руб. на руки

Как отметила руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО Софья Красуля: «Лидером по числу желающих переехать кандидатов становится Сахалинская область, где желание уехать озвучили 43 % соискателей. На втором месте жители Якутии – 37 %. Чуть меньше, 35 % – в Магаданской области, 34 % – в Забайкальском крае. По 31 % – в Приморье, Приамурье и Еврейской АО. А меньше всего соискателей, желающих переехать, оказалось в Республике Бурятия (29 %), на Камчатке (28 %) и Хабаровском крае 24 %».По мнению специалистов, при выборе места работы некоторые жители Дальнего Востока даже согласны на переезд в другой субъект РФ. В Приморье, в частности, готовы покинуть край ради работы почти 32 % жителей. Не исключено, что это происходит по причине того, что заработная плата, по мнению соискателей, в других регионах больше, чем в месте их проживания».

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    37 минут назад

    Удивительно, в списке нет нашей области!

    С чего бы это?

    Неужели ни одна фирма не может поставить вилку, например, "от 15 тыр до 3 млн. руб."???

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