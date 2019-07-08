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Спортсмены Магдагачинского района будут заниматься в обновленном спортзале

Спортсмены Магдагачинского района будут заниматься в обновленном спортзале
Фото: pixabay.com

В спортивном зале школы поселка Сиваки Магдагачинского района начался капитальный ремонт. Он проходит в рамках мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования».

Тренировки в обновленном спортзале возобновятся с 1 сентября. Перед этим рабочие заменят в помещении окна, системы отопления, электропроводку, отремонтируют женскую и мужскую раздевалки и сделают современное напольное покрытие. На все это потратят 3 миллиона рублей из областного и местного бюджетов.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, заниматься в зале будут 78 человек. Это воспитанники секций по волейболу и баскетболу.

Спортзал ремонтируют и в Тынде. Работы проводятся в честь 45-летнего юбилея БАМа. Их профинансировала компания «РЖД», выделив 36 миллионов рублей. На эти деньги в спортзале «Локомотив» заменят окна и двери, установят щиты и кольца для баскетбола, отремонтируют туалеты, покрасят стены и потолки, заменят напольное покрытие.

Кроме того, ремонт спортзала идет в школе № 1 села Поярково Михайловского района. Его капитальный ремонт обойдется районному бюджету более чем в 1,5 миллиона рублей. В помещении обновят полы и стены, установят новые окна.

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#спорт

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