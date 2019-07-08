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сегодня, 11:22 2

За чертой бедности живут больше 15 % амурчан

За чертой бедности живут больше 15 % амурчан
Фото: ria.ru

Амурская область находится на 38 месте в рейтинге регионов по доходам населения. Исследование провело РИА Новости.

Рейтинг составлен на основе соотношения медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже – Прим.ред.) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Также учитывалась доля жителей за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Судя по рейтингу, за чертой бедности живут 15,1 % амурчан. За чертой крайней бедности – 2,5 % жителей региона. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году в Приамурье имеет коэффициент 1,5. По совокупности трех позиций Амурская область заняла 38-е место. Для сравнения: Москва находится на 7 месте. В столице за чертой бедности живут 7,2 % жителей. Хабаровский край расположен на 16 месте. Там бедных – 12 %. Приморье – на 35-й строчке. За чертой бедности там живут 13,9 % жителей.

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии.

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#финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Чушь а не рейтинг, опять все миллионеры на Чукотке, а в Москве и Санкт-Петербурге люди с хлеба на воду перебиваются.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 часа назад

    зато у нас будет мост в Китай

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