В Благовещенске продают билеты на спектакли Малого театра и театра из города Великие Луки

Фото: Амур.инфо

В Благовещенск приедут на гастроли артисты Государственного академического Малого театра из Москвы и драматического театра из города Великие Луки. Малый театр представит один спектакль, Великолукский покажет шесть. Билеты можно купить онлайн, а также у официальных распространителей.

Государственный академический имени Островского Малый театр – один из старейших театров России приедет в Благовещенск по программе «Большие гастроли» и даст единственный спектакль 30 августа в 18:30 «День на день не приходится» (12+) по пьесе А. Островского «Тяжелые дни» Продолжительность – 2 часа 30 минут.

Спектакль поставил режиссер, народный артист России Александр Коршунов. Как гласит афиша, постановка воспринимается как волшебная рождественская история с хорошим, счастливым финалом. В спектакле много легкости и отличного юмора с органичной примесью озорства, плясок и романсов.

С 24 по 29 сентября на сцене Амурского театра драмы с гастролями выступит Великолукский драматический театр. Театр привезет шесть спектаклей, из них два – детских.

24 и 27 сентября в 11:00 – «История о потерянном сердце» (6+), по мотивам сказок братьев Гримм. Спектакль предназначен для семейного просмотра. Продолжительность – 1 час без антракта.

24 сентября в 18:30 – «Коварство и любовь» (16+) – по пьесе гениального Фридриха Шиллера. Продолжительность – 3 часа с антрактом.

25 сентября в 11:00 и 29 сентября в 12:00 – музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города» (6+), поставленная по повести Александра Волкова. Продолжительность спектакля – 1 час 35 минут с антрактом.

25 сентября в 18:30 и 28 сентября в 18:00 – спектакль «Человек из Подольска» (16+). Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта.

26 сентября в 14:00 и 18:30 – спектакль «Базаров» (16+), поставленный по повести Ивана Тургенева «Отцы и дети». Продолжительность – 2 часа 45 минут с антрактом.

27 сентября в 18:30 и 28 сентября в 12:00 – заключительный спектакль «Птица Феникс возвращается домой» (12+). Продолжительность спектакля – 1 час 20 минут без антракта.

Стоимость билетов на детские спектакли – 200-250 рублей, для взрослого зрителя – от 200 до 600 рублей. Билеты также можно купить онлайн на сайте https://quicktickets.ru/blagoveschensk-amur-teatr

Подробнее в статье Натальи Наделяевой в рубрике «Культпросвет».

Фото luki-drama.ru