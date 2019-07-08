В Благовещенске в аварии пострадала 16-летняя девушка – пассажир мотоцикла

В Благовещенске мотоцикл столкнулся с автомобилем. При этом пострадали два человека – парень и несовершеннолетняя девушка.

ДТП произошло в воскресенье, 7 июля, около 22 часов, в районе дома № 236 по улице Театральная. Столкнулись Toyota Ipsum и мотоцикл Honda. Причины и обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в областном управлении Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали двое наездников – водитель 1994 года рождения и пассажир мотоцикла, девушка 2003 года рождения. С места происшествия их увезли в больницу.

Кроме сотрудников полиции и медиков скорой помощи, на месте ДТП работали пожранные. Им пришлось смывать с проезжей части технические жидкости, разлившиеся после столкновения транспортных средств.