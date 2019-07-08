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сегодня, 10:18 0

Поиски мальчика, пропавшего в Сергеевке, продолжаются третьи сутки

Поиски мальчика, пропавшего в Сергеевке, продолжаются третьи сутки
Фото: amur.info

Спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности продолжают искать 10-летнего мальчика. Он пропал в субботу, 6 июля, возле реки Амур в селе Сергеевка.

Район поисковых работ распространился на акваторию Амура в районе Сергеевки и ниже по течению, в районе села Михайловка.

«Спасатели выехали на место, продолжают искать», – сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Амурском центре ГЗ и ПБ. «Поиски продолжаются, пока безрезультатно», – сказала глава администрации Сергеевки Инна Колостырь.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», искать ребенка начали в субботу, 6 июля. На следующий день поиски продолжились. Под воду спускались водолазы, обследовали реку с помощью видеокамеры. Инспекторы ГИМС патрулировали берега в районе Сергеевки и ниже по течению Амура. Мальчика ищут не только спасатели, но и сотрудники полиции и Погрануправления ФСБ России по Амурской области.

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#дети #происшествия

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