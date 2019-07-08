Итоги 6-го конкурса на реконструкцию Благовещенского аэропорта подведут 9 июля

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ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» объявила шестой конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ по строительству и реконструкции Благовещенского аэропорта. Судя по информации на сайте госзакупок, 9 июля, во вторник, планируется рассмотреть и оценить заявки потенциальных подрядчиков.

Начальная цена контракта осталась прежней – 4,336 миллиарда рублей. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов пояснял, что по его оценке вторая взлетно-посадочная полоса должна стоить около 6 миллиардов рублей. Одна из сложностей в поиске подрядчика – заниженная стоимость проекта. При этом на данный момент решение об увеличении цены строительства не принято. Вторая причина – высокие требования к подрядной организации.

Как сообщало Амур.инфо, Росавиация планировала внести коррективы в конкурсную документацию на право реконструкции аэропорта Благовещенска. При этом глава ведомства Александр Нерадько отмечал, что вряд ли эти поправки сделают проект привлекательнее.