Грузинский тележурналист начал программу с мата в адрес Путина (видео)

Тележурналист Георгий Габуния в воскресенье вечером начал авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес Владимира Путина. Грузинской телекомпании «Рустави 2» пришлось временно прекратить вещание.

«Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена», – заявил гендиректор Ника Гварамия в прямом эфире, после чего вещание прекратилось. Ранее, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за нецензурную лексику журналиста.

В ночь на понедельник жители Тбилиси закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить тележурналиста и отправить в отставку ее гендиректора.

8 июля МВД Грузии опубликовало заявление, в котором говорится: «Хотим откликнуться на акцию, которая проходит перед телекомпанией Rustavi 2. На месте для обеспечения правопорядка находятся соответствующие подразделения министерства внутренних дел. Полиция обеспечивает как общественный порядок на акции, так и безопасность телекомпании и каждого ее сотрудника».

По информации ТАСС, оператор телеканала Леван Маргвелашвили на митинге у здания телекомпании заявил, что покидает «Рустави 2» из-за высказываний Габунии, и на глазах у собравшихся порвал свою пресс-карту. Об уходе с канала на митинге сообщил и актер Леван Ростомаули.

Выступление Габуния осудили президент и премьер Грузии. Также поступок ведущего осудили огромное количество пользователей соцсетей в Грузии, выразив опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.