Благовещенцев учили экспресс-реализму

На выходных у всех желающих была возможность порисовать вместе с заслуженным художником России Леонидом Кильчанским, получить его советы. Полуторачасовой пленэр прошел в Музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова.

Леонид Кильчанский – почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России, Творческого союза художников России. Его живопись отличается неподражаемой манерой письма и объемного мировосприятия. «Экспресс-реализм» – такое определение автор давно дал направлению своего искусства.

Сеанс совместного рисования в музее собрал в основном детей, но были и взрослые, в том числе с художественной подготовкой. О том, как проходило мероприятие, можно узнать из статьи Натальи Наделяевой в рубрике «Культпросвет».