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сегодня, 09:31 4

В новый состав Благовещенской городской думы хотят войти больше 100 человек

В новый состав Благовещенской городской думы хотят войти больше 100 человек
Фото: Амур.инфо

Во вторник, 9 июля, в Благовещенске завершится выдвижение кандидатов в городскую Думу. По данным на 8 июля, войти в состав представительного органа пожелали 103 человека. Таким образом, на одно место претендуют больше 3 политиков.

В числе выдвиженцев – один представитель «Коммунистической партии Коммунисты России», 23 политика – от ЛДПР, 18 человек – от КПРФ, 25 – от «Единой России». Кроме этого, 15 человек идут на выборы от партии «Справедливая Россия». 21 человек собирается бороться за кресла в гордуме в качестве самовыдвиженцев.

Как сообщало Амур.инфо, выбирать депутатов благовещенцы будут 8 сентября, в единый день голосования. По информации городской территориальной избирательной комиссии, документы на регистрацию в качестве кандидатов необходимо предоставить до 29 июля. Голосование будет проходить по 30 одномандатным избирательным округам.

В марте в Благовещенске изменили избирательную систему со смешанной на мажоритарную, полностью отказавшись от выдвижения кандидатов по партийным спискам.

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#выборы #городская власть #политика

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    38 минут назад

    А давайте всем городом вступим! И все будем депутатами! Хорррошо!

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад

    Мира

    А давайте всем городом вступим! И все будем депутатами! Хорррошо!



    Не!



    Никакого бюджета не хватить содержать такую прорву. )





    ~~В марте в Благовещенске изменили избирательную систему со смешанной на мажоритарную, полностью отказавшись от выдвижения кандидатов по партийным спискам.



    А вот это правильно!



  • Victrix

    Victrix
    3 минуты назад

    Oldlord

    В марте в Благовещенске изменили избирательную систему со смешанной на мажоритарную.....


    А вот это правильно!



    Мажоров будут избирать?

  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 минуты назад

    список огласите

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