В новый состав Благовещенской городской думы хотят войти больше 100 человек

Фото: Амур.инфо

Во вторник, 9 июля, в Благовещенске завершится выдвижение кандидатов в городскую Думу. По данным на 8 июля, войти в состав представительного органа пожелали 103 человека. Таким образом, на одно место претендуют больше 3 политиков.

В числе выдвиженцев – один представитель «Коммунистической партии Коммунисты России», 23 политика – от ЛДПР, 18 человек – от КПРФ, 25 – от «Единой России». Кроме этого, 15 человек идут на выборы от партии «Справедливая Россия». 21 человек собирается бороться за кресла в гордуме в качестве самовыдвиженцев.

Как сообщало Амур.инфо, выбирать депутатов благовещенцы будут 8 сентября, в единый день голосования. По информации городской территориальной избирательной комиссии, документы на регистрацию в качестве кандидатов необходимо предоставить до 29 июля. Голосование будет проходить по 30 одномандатным избирательным округам.

В марте в Благовещенске изменили избирательную систему со смешанной на мажоритарную, полностью отказавшись от выдвижения кандидатов по партийным спискам.