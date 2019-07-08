Сергей Шнуров зарабатывает за концерт от 7 миллионов: обзор прессы

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Александр Масляков приобрел двухэтажный особняк на Рублевке; кассирша из Уфы задержана в Казани, но без денег; бомж нашел в песочнице пакет с четвертью миллиона рублей и отнес в полицию. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Не успела «Комсомольская правда» рассказать о заработках телеюмористов (неплохо, надо сказать, зарабатывают, напоминать не буду, отмечу лишь Галкина, который за выступление на корпоративах берет не менее 3,5 миллиона рублей), так вот, не успела «Комсомолка» отметиться на этом поле, как «Собеседник» выяснил, каков ценник российских поп-исполнителей первого эшелона. Лидером по заработкам оказался известный «ленинградец» Сергей Шнуров. Его минимальный гонорар составляет 7 миллионов рублей за концерт.

Вера Брежнева за корпоративы получает поменьше – от 1,4 до 2,5 миллиона рублей. Самопровозглашенный король поп-музыки Киркоров выйдет на сцену за 1,5 миллиона рублей, а его гонорары за корпоративы – повыше: от 3,5 до 7,1 миллиона рублей. Дешевле всех стоит Ольга Бузова, потому что, пишут, петь так и не научилась. В списке есть и Валерия, и, понятно, Пугачева, и… И поехали дальше.

Очень интересно

А что дальше… Дальше тоже о деньгах, но уже из «Мира новостей». Здесь рассказывается, что несколько месяцев назад главный КВНщик страны Александр Масляков приобрел 36 соток и двухэтажный особняк в элитном посёлке на Рублевке. Цена вопроса – в пределах 400 миллионов рублей. Соседи у Александра Васильевича как на подбор – новые хозяева России, миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги, семья Хлопониных и так далее.

Об этом пишут все

Многие сегодняшние газеты, в том числе «Российская» и «Известия» упомянули о поимке загадочно исчезнувшей с парой десятков миллионов кассирше банка из Уфы. Более подробно ситуация описана в еженедельнике «Убойная сила». Незадачливая экспроприаторша и ее супруг была задержаны в съемной квартире в Казани. Одна из дочерей кассирши соскучилась по дедушке и позвонила ему. Звонок, как и положено, отследили. Так что, недолго музыка играла. Кстати, денег у кассирши не обнаружили. Скрывает, где зарыла клад, наверное, думает, что отсидит свои 10 лет, а потом и разбогатеет. Но и в тюрьме есть свои следователи.

На посошок

Пропустив некую докучливую информацию о том, как в Твери цыганка «сняла порчу» с таксиста за 8 миллионов рублей (когда я начал читать эту заметку, мне было интересно не как цыганка сняла порчу, а где таксист взял 8 миллионов. Ответа не нашел, потому заметку и пропустил), и не особо заморочившись сообщением о том, что в 2018 году хакеры похитили из российских банков около 60 миллионов рублей (для банков это ничего не значащая мелочишка), я сосредоточил внимание на смешной заметке дайджеста «Удивительный мир» о том, как выпивавший на детской площадке в Саратове гражданин без определенного места жительства, увидел в песочнице пакет, в котором находилось почти 250 тысяч рублей.

Он бы мог на эти деньги отмыться, прилично одеться (хотя иные бомжи в наше время одеваются совсем неплохо), найти верную и заботливую подругу жизни, снять жилье, устроиться на работу и начать новую – праведную, честную, жизнь добропорядочного гражданина. Но он отнес эти деньги в ближайшее отделение полиции...