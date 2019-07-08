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сегодня, 08:34 2

По новому мосту через реку Лена открыли железнодорожное движение

По новому мосту через реку Лена открыли железнодорожное движение
Фото: futurerussia.gov.ru

Открытие железнодорожного движения по второму пути на перегоне Лена – Восточная – Предленский с новым мостом через реку Лена состоялось в Амурской области. Открытие движения приурочено к 45-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Однопутный мост через Лену построили в 1975 году, строительство второго железнодорожного моста через реку осуществлялось по программе развития Восточного полигона. Одновременно на прилегающих перегонах велось строительство вторых железнодорожных путей.

Как сообщает «Будущее России», после ввода в эксплуатацию нового моста провозная способность железной дороги на этом участке будет увеличена с 26,9 миллиона до 34,5 миллиона тонн в год, говорится в материалах «Российских железных дорог» (РЖД). Протяженность нового сооружения составит 417 метров. Мост включает в себя четыре пролетных строения длиной от 45 до 132 метров.

Во время праздничных мероприятий, посвященных юбилею БАМа, генеральный директор РЖД Олег Белозеров обратил внимание на то, что в регионе необходимо развивать социальную инфраструктуру. «В ближайшие пять лет мы потратим большой объем вложений в то, чтобы социальную инфраструктуру развить здесь до нужного, необходимого, современного уровня», – сказал Белозеров.

Строительство железнодорожного моста через Лену в городе Усть-Куте началось в 2015 году.

Байкало-Амурская магистраль соединяет Иркутскую, Амурскую области, Бурятию и Якутию, Хабаровский край и Забайкальский край. На БАМе построен 21 тоннель, 4 200 мостов. Магистраль пересекает 11 полноводных рек, в том числе Лену, Амур, Зею, Витим (Угрюм-река), Олекму, Селемджу, Бурею и семь горных хребтов. Более 1 000 километров БАМа проходит в районах вечной мерзлоты. БАМ проходит севернее трассы Транссибирской магистрали, ответвляясь от нее в Тайшете, пересекает Ангару в Братске, пересекает Лену в Усть-Куте, проходит через Северобайкальск, огибая с севера озеро Байкал, затем проходит через Тынду, пересекает Амур в Комсомольске-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской Гавани.

Длина основного пути Тайшет – Советская Гавань составляет 4 287 километров, из них 1 042 километра – двухпутные участки, остальные – однопутные.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Dgorg

    Dgorg
    2 часа назад

    А что у нас в Амурской области река Лена протекает?

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    А где у нас р.Лена?

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