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Китайские туристы отравились в Петербурге

Китайские туристы отравились в Петербурге

В Петербурге туристы из Китая получили отравление в отеле «Шанхай». Их госпитализировали. Но они решили продолжить лечение в своей стране. Об этом телеканалу «78» сообщил главный врач больницы имени Боткина Алексей Яковлев.

После посещения ресторана отеля «Шанхай» на Васильевском острове к врачам обратились 37 граждан КНР. У четырёх из 15 иностранных пациентов выявили тяжёлую форму заболевания. Однако к этому времени все туристы покинули лечебное учреждение.

Факт отравления телеканалу «Санкт-Петербург» подтвердили в пресс-службе управления Роспотребназдора по Петербургу. Сотрудники ведомства проводят проверку.

Ранее сообщалось о том, что около 53 человек обратились за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга. По предварительным данным, люди отравились соусом из сырых яиц, который готовят на месте. В нем была обнаружена сальмонелла. Сотрудники «Еврокебаба» посуду и продукты они мыли в одной раковине. Кроме того, они не смогли предоставить медицинские книжки, пишут «Известия».

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#здоровье #производство #происшествия #туризм

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