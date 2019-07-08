Китайские туристы отравились в Петербурге

После посещения ресторана отеля «Шанхай» на Васильевском острове к врачам обратились 37 граждан КНР. У четырёх из 15 иностранных пациентов выявили тяжёлую форму заболевания. Однако к этому времени все туристы покинули лечебное учреждение.

Факт отравления телеканалу «Санкт-Петербург» подтвердили в пресс-службе управления Роспотребназдора по Петербургу. Сотрудники ведомства проводят проверку.

Ранее сообщалось о том, что около 53 человек обратились за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга. По предварительным данным, люди отравились соусом из сырых яиц, который готовят на месте. В нем была обнаружена сальмонелла. Сотрудники «Еврокебаба» посуду и продукты они мыли в одной раковине. Кроме того, они не смогли предоставить медицинские книжки, пишут «Известия».