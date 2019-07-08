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сегодня, 08:02 0

Аэропорт Домодедово «заминировали»

Аэропорт Домодедово «заминировали»
Фото: pixabay.com

В социальных сетях появились анонимные сообщения о якобы заложенных в самолетах и в самом аэропорту Домодедово бомбах. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник. После проверки выяснилось, что угроза была ложной.

В сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно – в зоне вылета Домодедова, рассказал собеседник агентства и добавил, что багаж якобы заминированных рейсов отправлен на повторный досмотр.

По словам источника, информацию о «минировании» проверяют правоохранительные органы и службы аэропорта.

«Интерфакс» также сообщил, что не располагает официальной информацией правоохранительных органов по данному поводу.

По данным пресс-службы аэропорта, этот инцидент произошел 6 июля. «Службы аэропорта совместно с силовыми структурами провели необходимые мероприятия, которые включали дополнительную проверку аэровокзала и багажа отдельных рейсов, – рассказал URA.RU официальный представитель Домодедова Александр Власов. – Угрозы не было выявлено».

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#происшествия #транспорт

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