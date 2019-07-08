Аэропорт Домодедово «заминировали»

Фото: pixabay.com

В сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно – в зоне вылета Домодедова, рассказал собеседник агентства и добавил, что багаж якобы заминированных рейсов отправлен на повторный досмотр.

По словам источника, информацию о «минировании» проверяют правоохранительные органы и службы аэропорта.

«Интерфакс» также сообщил, что не располагает официальной информацией правоохранительных органов по данному поводу.

По данным пресс-службы аэропорта, этот инцидент произошел 6 июля. «Службы аэропорта совместно с силовыми структурами провели необходимые мероприятия, которые включали дополнительную проверку аэровокзала и багажа отдельных рейсов, – рассказал URA.RU официальный представитель Домодедова Александр Власов. – Угрозы не было выявлено».