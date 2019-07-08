Скорпионы, сохраняйте выдержку, Львы, проявите свои таланты: астрологический прогноз на 8 июля

Восход Солнца: 04:28

Заход Солнца: 20:41

Солнце в Раке.

Овен. Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Они снимут создавшееся напряжение в семье, переведя его в безопасное русло. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Чтобы избежать ошибок, рекомендуются осторожность и рассудительность. Хорошо начинать путешествия, заниматься спортом.

Телец. Критический день. Сегодня вас может подвести интуиция, поэтому не следует спешить с принятием важных решений, приобретением недвижимости. Вероятно неожиданное ухудшение материального положения. Вам придется расстаться с мечтой о дальнем путешествии по не зависящим от вас причинам. Рекомендуется уединение.

Близнецы. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют активно защищать свои интересы, не идти на компромиссы и не позволять себе подпадать под чье-либо влияние. Возможно, вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.

Рак. Крайне неблагоприятный день, связанный с выдержкой, чистотой помыслов и отрешением от соблазнов. Лучше воздержаться от активных действий в профессиональной сфере. Звезды рекомендуют воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов. Вероятны финансовые проблемы, придется беспокоиться о помощи родственникам или помогать близким.

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Лев. У вас неожиданно появится возможность продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение. Ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Звезды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу или отдых среди единомышленников.

Дева. День пробуждения и преобразования. В это время вы сможете раскрыть свои таланты. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей. Хорошо начинать путешествия, принимать водные процедуры, заниматься спортом.

Весы. Начало дня будет сопряжено с серьезными провокациями, приключениями или неожиданностями, которые окажутся далеко не всегда приятными. Избегайте резких, категоричных высказываний или разговора в повышенных тонах. Проявите гибкость и великодушие: уступите, не давайте страстям увлечь вас в конфликт.

Скорпион. Тяжелый и опасный день, связанный с нравственной чистотой избавления от чужих мыслей. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, — многое зависит не только от вас. Отрицательные тенденции приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола.

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Стрелец. Ваша растерянность и неуверенность в себе усилят негативные тенденции первой половины дня. Вероятны проблемы из-за потакания собственным слабостям или нежелания противостоять чужому влиянию. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Больше доверяйте здравому смыслу и интуиции.

Козерог. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. У многих возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция. Рекомендуется посетить храм, проявить милосердие, заботу о нуждающихся детях и стариках, выполнять просьбы.

Водолей. Напряженный день. Нагрузки значительно увеличатся, но ваш жизненный потенциал будет находиться на высоте. Возможно ухудшение отношений с одним из коллег. Скорее всего, вас в очередной раз не поймут. Вечер звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. Сон исполнится.

Рыбы. Этот день хорош для странствий, поездок, загородных прогулок. Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту.Они снимут создавшееся напряжение, переведя его в эмоциональное русло.

Астролог: Вальдемар Небоходцев