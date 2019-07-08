Наталья Шкурина: я всегда была центром внимания

Наталью Шкурину знают многие – если она что-то создает (одежду, модные показы, модельное агентство), то делает это ярко и с размахом. Если о чем-то говорит, то без увиливаний и прямо в лоб. За это ее либо любят, либо ненавидят, третьего не дано. Некоторые говорят, что она добивается этого специально. В действительности же девушка просто живет так, как ей нравится, не загоняя себя в рамки и условности. А если людям нравится за этим следить – почему нет?

О ПОПУЛЯРНОСТИ

– На протяжении нескольких лет за вашей жизнью в Инстаграме наблюдает практически весь город. Помните, когда и в какой момент внимание к вам стало возрастать?

– Люди тянулись ко мне всегда: с сознательного возраста у меня было много друзей. Мама рассказывала, что когда мне было пять лет, то ребята приходили за правдой: «Если Наташа скажет это так, значит, правда». Меня всегда либо любили, либо ненавидели – во внимании купаюсь всю жизнь. Поэтому такого, чтобы заметила, что ко мне резко возросло внимание, не было. Куда бы я ни шла – всегда была центром внимания (смеется). Я принимаю себя такой, какая есть. Это самый главный фактор, который дает мне рост и возможность не обращать внимания, растет моя популярность или падает. Мне все равно.

– А на прирастающих подписчиков тоже все равно?



– Я рада, что есть люди, которые получают позитивные эмоции на моем примере и сами растут. Многие мне об этом пишут. Благодарна аудитории, которая находится рядом со мной.

– Говорят, что публичное внимание в какой-то мере портит людей.



– Мои принципы и взгляды не меняются. Я не из тех людей, которых при росте подписчиков и популярности все это меняет – это неприемлемо в моем случае, это не про меня. Не хочу говорить «никогда», чтобы это не случилось. Но все же мне 31 год и – але, здравствуйте, я не изменилась. Моя многосторонность помогает приросту популярности, но развиваюсь не для этого, а для того, чтобы быть интеллектуально умнее.

– Как-то в Инстаграме вы показали своего мужа, хотя до этого не показывали. И в сторис потом рассказали, что у этой публикации было очень много репостов. Однозначно, многих интересует и ваша личная жизнь. Как к этому относитесь? И как, самое главное, муж относится к тому, что о вас говорят?



– Не обращаю внимания на то, что говорят обо мне другие люди, и близким то же самое советую. Если они слушают, что обо мне говорят, то я искренне этого не понимаю – подобные случаи единичны. И понимать не собираюсь, и принимать тоже. Для меня это чуждо. В Инстаграме все привыкли настолько открывать личную жизнь и этим кичиться… То разведутся, то сойдутся, то совместные фотографии друг с другом удаляют, то люблю, то ненавижу – мне это все чуждо. Личное должно оставаться личным. Я не из тех женщин, которые кричат на весь мир, что любят и у них есть стена и опора. Никого не осуждаю. Но моя личная страница принадлежит только мне, и с какой это стати я должна выкладывать своего мужа? А вообще, репостов с ним было более 300 на тот момент, когда обратила на это внимание. Это вообще прикол (смеется).

– И все же, как муж относится к вашей публичности?



– Как и в Инстаграме, я не хочу говорить о личной жизни. Публичная жизнь и личная – это две разные вещи, и я умею их дифференцировать.

О СТАНОВЛЕНИИ ДИЗАЙНЕРОМ

– Когда устроили свой первый показ?



– В 17 лет, когда училась в ДальГАУ. При поступлении рассказала, что пою, танцую и вообще массовик-затейник (смеется). В этом университете сильно развита художественная самодеятельность, вот я и сказала, что умею. Но это не означало, что я это хочу делать. У меня спросили где-то через месяца два: «Ну, Наташа, что будем петь? Что будем танцевать?». И я осела. Мне это не то что было неинтересно, а скорее, неудобно и некомфортно взять и спеть, учитывая, что в школе мои творческие наклонности подавляли. В общем, к тому времени у меня было много моих нарядов и почему-то щелкнуло сделать показ. Я сказала: «Знаете, я – дизайнер, могу сделать показ». Идея всем понравилась. Я набрала самых красивых, успешных и популярных девочек университета – около 15-20 человек. Пригласила модель Лену, с которой общалась. Она, как и я, училась в «Жирафе», но окончила его. Лена и ставила мой показ.

С того момента я начала регулярно участвовать везде со своими показами уже самостоятельно режиссируя их. Мне понравилось собирать вокруг себя красивых людей. Я могла в ночном клубе подойти к девушке и сказать: «Не хочешь поучаствовать в показе мод?». Так и собрала вокруг себя красивую аудиторию. Красивые люди меня вдохновляют на новые идеи. Говорят, что с лица воду не пить… Но все же встречают по одежке, а провожают по уму – вот я из тех людей: сначала ведусь на внешние данные, а потом разбираюсь, есть душа у человека или нет.

– Если до поступления у вас уже была одежда собственного производства, зачем тогда поступали в ДальГАУ?



– Все просто – папа так сказал. Я хотела в АмГУ, а папа, имея два высших образования, сказал, что пойду в ДальГАУ, и я пошла. Сильно не сопротивлялась, но досада в душе какая-то была. Папа сказал, что дизайнер – это не профессия. По итогу у меня три высших образования – я на 3-4 курсе поступила еще на юриста и госслужащего.

– Когда универ был окончен, сразу вплотную занялись одеждой?



– У меня было плавающее состояние. Я делала показы в ДальГАУ, АмГУ («Магия моды»), различных дизайнерских конкурсах, но выросла до состояния продавать свою одежду где-то в 2012 году. Подала документы на патент. Для меня важно, чтобы все было по правилам: нашивать бирки была готова, только когда получу патент. Бирки уже лежали, все было продумано, но патент регистрировался около 2-х лет. Где-то на 7-м месяце беременности я его получила. Завела Инстаграм, и ко мне обратилась первая заказчица-невеста, а потом еще одна. Было для меня удивлением, так как свадебные платья не создавала. Но мне это было совсем не сложно. Я могу двигаться в любом направлении и коллекции создавать, не привязываясь к одному стилю. Становление бренда проходило не так быстро, постепенно. Несмотря на то, что я смелый человек, но не всегда, где надо. Меня должно что-то разозлить, чтобы начала действовать.

О ПОДДЕРЖКЕ И МОТИВАЦИИ

– Почему для действия что-то должно разозлить?



– Когда меня хвалят посторонние люди, думаю, что да, я – молодец, да, классная. Так я ходила и на вокал. Мне сказали, что мой голос – «выходи хоть на сцену». И я – грудь колесом – свалила с уроков, гордая и ничему не научившись! А вот если бы мне сказали: «Слушай, тут нужно тренироваться…», то рвала бы и метала, но пела так, как никогда не пела. Когда хвалят посторонние – это так… При этом мне важно, чтобы меня хвалили близкие люди. Посторонние мотивируют негативом. Конечно, позитив ласкает слух, он поддерживает, но мотивация – совершенно другое, и максимальна она почему-то в негативе. Поддержка подписчиков важна, но пинок дает только негатив. Чем больше пинков, тем больше мне хочется что-то делать.

– В доказательство другим?



– Нет. Перед собой. Допустим, мне говорят, что я не смогу. У меня появляется азарт к действиям! Почему так говорят? И доказываю, в первую очередь, себе, что я могу все. Чем больше негатива в мою сторону, тем больше я расцветаю. Казалось бы, впечатлительных людей это может сломать, но меня встряхивает в положительную сторону. В моей жизни много негатива (смеется), благо я воспринимаю его не так, как другие. Много негатива – много потенциала! Это мое кредо.

– Откуда он берется?



– Не концентрирую внимание, откуда берется, я просто проживаю жизнь так, как мне велит сердце. А то, что берется негатив, – это, наверное, от того, что люди не могут себе позволить жить и идти по той стороне, которая им нравится. Возможно, еще причина в том, что я могу высказать свое мнение на происходящую ситуацию, но оно всегда не безосновательное. Например, человеку, который ведет себя нормально и ничего не сделал плохого, я ничего высказывать не буду. Если я что-то резко о ком-то говорю, значит, человек это заслужил. А еще я могу высказать свое мнение вслух на своей странице, которое ни к кому не относится лично – это тоже людей бесит. Возможно, потому что не могут себе такого позволить из-за того, что держатся каких-то предрассудков. А на самом деле нужно быть честным к себе, и как минимум ты перестанешь обманывать одного самого дорогого человека – себя. Меня негатив этот делает сильнее. «Да ты не можешь!» – это меня очень сильно стимулирует, чтобы я взяла и просто сделала. Думаю, это тоже людей бесит – думали, что укусят, а я взяла и стала сильнее.

О ПАРТНЕРСТВЕ И ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ

– Что было так называемым пинком под зад создать в Благовещенске показ бренда «Непокорная», о котором будет говорить весь город?



– Предложение партнера. Я не отказываюсь от предложений! Пинок под зад – это когда я одна. Когда есть единомышленники, то пинка не требуется. Я легко завязываю партнерские отношения и умею градировать дружбу и работу.

– Так у вас же есть свой один бренд?



– И что? У меня может быть столько брендов, сколько я захочу. И столько партнеров, сколько потребуется.

– Как удается маневрировать между двумя производствами, чтобы не пострадало качество ни одного?



– Я пока только учусь это делать, но как только у меня появляется пространство и расслабление, то понимаю, что надо его заполнить.

– Были какие-то сложности с организацией такой масштабной презентации одежды?



– Не отношусь всерьез к трудностям, что были, – они уже прошли. Меня интересует, что будет, все, что здесь и сейчас! Прошлого не вернуть, и я не могу делать выводы и ставить оценки.

– Сказали, что вас интересует «что будет, все, что здесь и сейчас». Какой вектор наметили себе на ближайшее будущее? Благовещенск еще будете чем-нибудь удивлять?



– Не люблю говорить о том, что наметила. Есть много проектов, но о них узнают тогда, когда придет время. Иначе мне просто неинтересно воплощать их. Я люблю удивлять и делать эффект неожиданности, эффект «вау». О какой неожиданности идет речь, если я все расскажу? Всему свое время! Остается жить своей жизнью и получать удовольствие! А неожиданность придет по мере ее готовности.