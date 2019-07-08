Дев ждут успехи, Весы захотят учиться: астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 июля

Общий астрологический прогноз на неделю с 4 июля по 10 для всех знаков Зодиака.

Овен. Вам захочется тишины и уединения. Возможно, вам быстро наскучат какие-то мероприятия и вы станете искать себе спокойное место, где вас никто не будет отвлекать от мыслей.

Телец. Умение обходить острые углы и мягко убеждать окружающих позволит избежать многих проигрышных ситуаций. Впрочем, просто так чуда не случится. Залогом успеха станут сконцентрированные усилия и упорная работа. Усилия будут потрачены не зря и принесут блестящий результат.

Близнецы. На этой неделе вам придётся столкнуться с трудностями в профессиональной деятельности. Работы будет слишком много, вы рискуете не уложиться в график. Одновременно с этим нарастает поток дел и обязательств, связанных с решением семейных и бытовых вопросов.

Рак. Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы достигнете желанного успеха и общественного признания. Однако в начале недели некоторые важные организационные вопросы будут решаться с трудом и лишь в том случае, если вы приложите максимум усилий.

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Лев. В начале недели партнёрские отношения нельзя будет назвать благополучными. Возможно, по ряду вопросов не удастся добиться ясного ответа. В браке усилится ревность и подозрительность. Постарайтесь не искать ответов на возникшие вопросы и просто переждать эти дни.

Дева. На этой неделе поводом для радости станут какие-то особые успехи на работе. Кроме того, вы можете восстановить отношения с человеком, с которым поругались некоторое время назад.

Весы. Под влиянием проблем с обучением вы в первой половине недели загрузитесь ответственностью. Отпрыски также станут предметом забот. Вы придете к выводу, что пришло время чему-то поучиться.

Скорпион. Свободным от родительских обязанностей Скорпионам предоставится возможность путешествий на отдых туда, где они уже бывали. В середине недели вас перестанут волновать мелкие дела, и важными станут вопросы партнерства. Роль других людей в вашей жизни в этот период трудно переоценить.

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Стрелец. Вы почему-то полагали, что все ваше должно писаться с большой буквы. Хотя сделать ее большой - задача не звезд, но ваша. Для этого нужно просто перестать говорить о честности, справедливости, искренности и начать так поступать, только и всего.

Козерог. Шеф сдержит данное ранее обещание и официально объявит о вашем повышении. Хотя повышение это погоды не сделает, его психологическое воздействие огромно. Вы готовы за начальство и родную фирму отправиться в огонь, и в воду.

Водолей. В этот период лучше не экспериментировать с внешностью - результат вас вряд ли устроит. Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием, старайтесь следовать рекомендациям врачей.

Рыбы. Сейчас довольно тяжелый период в вашей жизни, приходится надеяться на других людей. При этом вы будете нуждаться не только в моральной, но и в материальной поддержке.

Астролог: Вальдемар Небоходцев