В Благовещенске компанию «ГудНет» объединяют с «Ростелекомом»

В благовещенских мессенджерах обсуждается информация о том, что компания «ГудНет» закрывается и переводит своих абонентов в «Ростелеком». Амур.инфо обратилось за комментарием в «ГудНет». В организации пояснили, что 1 июля компания «Ростелеком» начала перевод на собственную цифровую платформу абонентов «ГудНет» в Благовещенске.

Абонентские базы двух провайдеров объединяются в рамках соглашения, заключенного между ООО «ГудНет» и ПАО «Ростелеком». Процесс по объединению сетей будет проходить поэтапно. Тарифные планы – сохраняются.

«Укрупнение двух провайдеров является эффективной мерой для достижения главной цели: оказание качественной связи и сервиса абонентам по доступным ценам. Нам есть чему научить друг друга, а для наших абонентов это означает переход на революционно новый уровень обслуживания.

Объединение позволит абонентам "ГудНет" получать более широкий перечень услуг, такие как интерактивное ТВ и множество цифровых сервисов. Для наших абонентов, на данном этапе, не изменяются условия обслуживания, в том числе сохраняется авансовая система оплаты и выбранный тарифный план», – рассказал Александр Пузиков, директор компании «ГудНет».

Получить более детальную информацию о переходе абонентов можно по номеру технической поддержки ООО «ГудНет» 513-500 и единому бесплатному номеру технической поддержки компании «Ростелеком» 8 800 1000 800.