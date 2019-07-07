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7июля
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сегодня, 22:46 3

В Благовещенске компанию «ГудНет» объединяют с «Ростелекомом»

В благовещенских мессенджерах обсуждается информация о том, что компания «ГудНет» закрывается и переводит своих абонентов в «Ростелеком». Амур.инфо обратилось за комментарием в «ГудНет». В организации пояснили, что 1 июля компания «Ростелеком» начала перевод на собственную цифровую платформу абонентов «ГудНет» в Благовещенске.

Абонентские базы двух провайдеров объединяются в рамках соглашения, заключенного между ООО «ГудНет» и ПАО «Ростелеком». Процесс по объединению сетей будет проходить поэтапно. Тарифные планы – сохраняются.

«Укрупнение двух провайдеров является эффективной мерой для достижения главной цели: оказание качественной связи и сервиса абонентам по доступным ценам. Нам есть чему научить друг друга, а для наших абонентов это означает переход на революционно новый уровень обслуживания.

Объединение позволит абонентам "ГудНет" получать более широкий перечень услуг, такие как интерактивное ТВ и множество цифровых сервисов. Для наших абонентов, на данном этапе, не изменяются условия обслуживания, в том числе сохраняется авансовая система оплаты и выбранный тарифный план», – рассказал Александр Пузиков, директор компании «ГудНет».

Получить более детальную информацию о переходе абонентов можно по номеру технической поддержки ООО «ГудНет» 513-500 и единому бесплатному номеру технической поддержки компании «Ростелеком» 8 800 1000 800.

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#связь #ТВ

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Комментарии
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  • Саймон

    Саймон
    48 минут назад

    Государство создаёт условия, при которых мелкому и среднему бизнесу не выжить. А всех крупных частных игроков или скупает или банкротит. Как говориться, не кошмарьте бизнес, господа чиновники.

  • WSNX

    WSNX
    12 минут назад

    Смешная ситуация... Когда-то, около 9 лет назад переходил на Гуднет, чтобы уйти от РТК, от их "революционного" обслуживания (оно у них со времен Революции))))))

    То, что создавалось как противопоставление в далеком 09-10 году теперь поглощается тем, чему противопоставлялось.

  • Paster

    Paster
    7 минут назад

    WSNX

    Смешная ситуация... Когда-то, около 9 лет назад переходил на Гуднет, чтобы уйти от РТК, от их "революционного" обслуживания (оно у них со времен Революции)))))) То, что создавалось как противопоставление в далеком 09-10 году теперь поглощается тем, чему противопоставлялось.



    А вот тем, кто совсем недавно сбежал с РТК на Гуднет, думаю не смешно. =)

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