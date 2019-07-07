В Тынде начнется капитальный ремонт бывшей железнодорожной больницы

В Тынде помощник президента России Игорь Левитин вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым посетили социальные объекты. Они побывали на стадионе «БАМ», а также в стационаре Тындинской больницы.

Медицинское учреждение компания ОАО «РЖД» передало на баланс региона. Как пояснил главврач Тындинской больницы Андрей Козлов, ранее здесь была отремонтирована крыша здания. В настоящее время необходимо более 200 миллионов рублей на проведение капитального ремонта больницы. Уже получено 34 миллиона рублей из областного бюджета. Проводятся конкурсные процедуры. Еще 44 миллиона в рамках нацпроекта «Демография» направят на приобретение оборудования. Работы ожидается завершить в 2020 году.

«Развитию социальной инфраструктуры правительство региона уделяет большое внимание. В Тынде по программе "Газпром – детям" будет построен ФОК, спортивная площадка, планируется начать капитальный ремонт Тындинской больницы. Часть средств уже выделена, необходимо еще порядка 160 миллионов руб. Сегодня мы обсуждали, как можно ускорить ремонт здания», – сказал губернатор Василий Орлов.

Глава области отметил, что еще одним актуальным вопросом для северной столицы Приамурья является переселение граждан из аварийного жилья. Около 150 тысяч квадратных метров жилья находится в аварийном состоянии.

Эти и другие проблемные вопросы было решено озвучить в рамках Восточного экономического форума на Государственном Совете по развитию Дальнего Востока.