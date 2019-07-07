Строителей Байкало-Амурской магистрали поздравил президент Путин

Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). Глава государства поздравил их с 45-летием начала строительства.

Магистраль, в строительстве которой участвовали около 2 миллионов человек, стала всенародным проектом, отметил Путин. «БАМ – это больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей», – сказал он. Видеозапись обращения опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, БАМ открыл для бизнеса рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, став «транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию». «Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны», – сказал глава государства.

Путин также напомнил о масштабной модернизации БАМа и Транссиба, в частности, об увеличении их пропускной способности к 2025 году до объемов свыше 200 миллионов тонн в год, сообщает РБК.

Байкало-Амурская железнодорожная магистраль пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, республик Бурятия и Якутия, а также Хабаровского края. Общая протяженность дороги составляет 4,3 тысячи километров.