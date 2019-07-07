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Строителей Байкало-Амурской магистрали поздравил президент Путин

Строителей Байкало-Амурской магистрали поздравил президент Путин
Фото: tass.ru

Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). Глава государства поздравил их с 45-летием начала строительства.

Магистраль, в строительстве которой участвовали около 2 миллионов человек, стала всенародным проектом, отметил Путин. «БАМ – это больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей», – сказал он. Видеозапись обращения опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, БАМ открыл для бизнеса рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, став «транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию». «Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны», – сказал глава государства.

Путин также напомнил о масштабной модернизации БАМа и Транссиба, в частности, об увеличении их пропускной способности к 2025 году до объемов свыше 200 миллионов тонн в год, сообщает РБК.

Байкало-Амурская железнодорожная магистраль пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, республик Бурятия и Якутия, а также Хабаровского края. Общая протяженность дороги составляет 4,3 тысячи километров.

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#праздники #российская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Jonson_28rus

    Jonson_28rus
    2 часа назад

    ЗалуПутин

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Если бы БАМ строили в наше время, то в России появилось бы еще несколько долларовых миллиардеров - друзей сказочного персонажа.

    Всех строителей с праздником!

  • viktortretyakov

    viktortretyakov
    1 час назад

    Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog

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