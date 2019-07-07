Житель Тынды участвует в ралли-рейде «Шелковый путь»

Тындинец Сергей Шалыгин участвует в ралли-рейде «Шелковый путь». Марафон стартовал в девятый раз. За 10 этапов пилоты преодолеют свыше 5 000 километров и финишируют в китайском Дуньхуане 16 июля.

Старт главному в России гоночному мероприятию был дан в субботу, 6 июля, в Иркутске. Экипажам в четырех классах, представляющим 36 стран мира, предстоит преодолеть 5 003 километра дистанции по дорогам России, Монголии и Китая.

В ралли-рейде участвует офицер танковых войск из Тынды Сергей Шалыгин. Его напарник – ученый-кибернетик Артем Канивец. Это единственный экипаж, который участвовал во всех проведенных ралли-марафонах «Шелковый путь». Более того, Сергей и Артем традиционно стартуют без технической поддержки, рассчитывая только на себя и свой Toyota Land Cruiser 80.

В этом году впервые на «Шелковом пути» стартует техника четырех классов: мотоциклы/квадроциклы, автомобили, грузовики и мотовездеходы side-by-side, сообщает TopGear Russia.